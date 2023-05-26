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Sinan Oğan ve Mansur Yavaş arasında 'makam' polemiği yaşandı

ABB Başkanı Yavaş ile Sinan Oğan arasında, 'makam' polemiği yaşandı. Yavaş'ın, "Sayın Kılıçdaroğlu'ndan makam talebiniz oldu. Hem de 'Tabanımı ikna etmek için kamuoyuna deklare edilmesi gerekir, aksi halde ikna edemem' dediniz" ifadelerine Oğan yanıt verdi. "Benim taleplerim olsaydı Kılıçdaroğlu hepsini karşılamaya hazırdı" diyen Oğan, "Benim için önemli olan bir makam, mevki talep etmek değil. Temel konu; ben ikna olmadım" şeklinde konuştu

Giriş: 26.05.2023 - 13:50 | Güncelleme: ABONE OL
Sinan Oğan ve Mansur Yavaş arasında 'makam' polemiği yaşandı - Güncel haberler
Oğan ve Yavaş arasında 'makam' polemiği
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Dağılan ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ikinci tur seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ da Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini belirtmişti.

Açıklamaların ardından ise Oğan ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasında 'makam' polemiği yaşandı.

Yavaş, seçim çalışmaları için kullandığı sosyal medya hesabından Oğan'a, "Sayın Kılıçdaroğlu'ndan makam talebiniz oldu. Hem de 'Tabanımı ikna etmek için kamuoyuna deklare edilmesi gerekir, aksi halde ikna edemem' dediniz. Cumhur İttifakı'ndan talebiniz olduğunu duymadık. Şimdi tabanınızı nasıl ikna edeceksiniz merak ediyorum" ifadelerini kullandı.

Oğan ise CNN Türk'te katıldığı televizyon programında şunları kaydetti: "Sayın Yavaş benim dostumdur. Bu seçim sürecinde de kamuoyuna deklare ettiğim fikirlerim vardı. Eğer Yavaş aday olsaydı, ben aday olmayacaktım. Eğer bir Türk milliyetçisi aday olsaydı, ben aday olmayacaktım. Ben 3 sene önce 'Bir Türk milliyetçisi aday olursa ben aday olmayacağım' dedim. Ve Türk milliyetçilerini adaysız bıraktılar. Ben 3 yıldır bu yönde çalışmalarımı sürdürüyorum. Sinan Oğan gönüllüleri bizim 3 yıldır ne yaptığımızı gayet iyi biliyor. 3 sene boyunca toplantılar yaptım. Orada bunları anlatmıştım, Siyasetin merkezine Türk milliyetçilerini oturtmalıyız ve HDP'yi Türk siyasetinin merkezinden uzaklaştırmalıyız. Biz bunları başardık.

"BENİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN MAKAM TALEP ETMEK DEĞİL"

Sayın Yavaş aday olmadı, Kılıçdaroğlu oldu. Daha doğrusu adaylığını diretti ve herkese kabul ettirdi. Kılıçdaroğlu ile oturduğumuzda çok şey konuşuldu. Ben 'Tabanınızı nasıl ikna edeceksiniz? Parlamentonda ağırlığınız yok' dedim. Ben bir Kılıçdaroğlu bir de Davutoğlu ile görüştüm. En son Kılıçdaroğlu ile bir telefon görüşmem oldu. Ben de Sayın Özdağ ile randevusu olduğunu, bu konuları Özdağ ile konuşabileceğini söyledim.

Benim taleplerim olsaydı Kılıçdaroğlu hepsini karşılamaya hazırdı. Benim için önemli olan bir makam, mevki talep etmek değil. Temel konu; ben ikna olmadım. Bu seçimin HDP desteği olmadan alınabileceğini. Açık açık konuştuk. Ben aslında büyük bir fedakarlıkta bulundum. Yoksa ülke bir felakete sürüklenirdi. Yoksa pazarlıklar da yapılırdı, cumhurbaşkanı yardımcılıkları da alınırdı. Eğer Sayın Yavaş yanlış anlamışsa tekrar ifade edelim. "

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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