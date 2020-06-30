AVM ve ofis kiralama oranında düşüş

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Endeksa verilerine göre İstanbul’da Mayıs 2020 sonu itibarıyla son bir yıl içerisinde satılık ofis ve büro fiyatlarının yüzde 12.73 artarak metrekare birim fiyatının 6 bin 256 TL olduğunu açıklayan Projekspert Gayrimenkul Kurucusu Emel Akbaş İdikut, bu rakamın Maslak – Levent bölgesinde ortalama 11 bin TL iken Ataşehir bölgesinde 8 bin 500 TL civarında olduğunun da altını çizdi.

İdikut, “AVM kiralamada yüzde 80’in üzerinde ofis kiralamalarında ise yüzde 65 oranında bir düşüş yaşadık. Ancak Mayıs’ın ikinci yarısı itibari ile ofis talebi toparlanmaya başladı. Yani yavaş yavaş normalleşmeye dönüyoruz. Geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında ofis talebinde yüzde 35’lik bir düşüş olduğunu söyleyebiliriz. Haziran ayı itibari ile cadde mağazalarına yönelimi net olarak hissetmiş olduk. Yıllık ortalamalara bakıldığında Mayıs 2020 sonu itibarıyla ofis ve büro için İstanbul ilinde en fazla değer kazanan ilçeler sırasıyla Esenler, Ataşehir, Kadıköy, Kağıthane, Beşiktaş oldu. Kira taleplerinde de bu bölgeler öne çıktı ve fiyatlar son 3 ayda ortalama yüzde 15 artış kaydetti. Avrupa yakasında ofis talepleri Maslak – Levent bölgesinden Kağıthane – Bomonti bölgesine kaymış durumda, yine Esenyurt – Beylikdüzü bölgesi de ofis kiralamada yoğun talep aldığımız semtler arasında. Mağaza ve restoranlarda da ağırlıklı talep Esenler, Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa gibi merkezi ve nüfus yoğunluğu fazla olan semtler ile Beylikdüzü gibi hızlı gelişen bölgelere yönelmiş durumda. Ofis kiralarında talep bir süre daha Kağıthane – Bomonti bölgesine daha kaymaya devam ederse zirveyi çeken Maslak – Levent bölgesinde kira fiyatlarında bir miktar düşüş olacaktır. AVM’lerde ise kira fiyatlarının düşmesinin yanı sıra daha radikal çözüm önerileri gelişmesini bekliyoruz. Belki birçoğu cirodan pay alma yöntemine yönelebilir ya da ilk kiralamalarda daha esnek dekorasyon süreleri sağlanabilir. Cadde mağazalarında kiralar ufak bir artış yaşayabilir ancak AVM mağazaları ve ofis kiralarında fiyatların bir süre daha düşüş eğiliminde olacağını düşünüyoruz.” dedi