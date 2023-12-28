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        Haberler Gündem 3. Sayfa Odun keserken facia! Karısının kolunu da kesti

        Odun keserken facia! Karısının kolunu da kestiOdun keserken facia! Karısının kolunu da kesti

        Bursa'da bir kişi odun keserken kendisine yardım eden eşinin kolunu da kesti, kadın hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 21:22 Güncelleme: 28.12.2023 - 21:22
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        Odun keserken facia! Karısının kolunu da kesti
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, odun kestiği motorlu testere elinden kayan İbrahim G. (45), kendisine yardım eden eşi Behiye G.’nin (41) kolunu kesti.

        Sol kolundan yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Olay saat 17.30 sıralarında kırsal Kıran Mahallesi’nde meydana geldi.

        HASTANEYE KALDIRILDI

        İbrahim G., evinin bahçesinde motorlu testere ile odun keserken, eşi Behiye G. de yardım etmeye çalıştı. İbrahim G.’nin elinden kayan motorlu testere o sırada odunları tutan eşinin sol kolunu kesti.

        Kanlar içinde kalan kadın özel araçla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla, cerrahi müdahale için Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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