Odasında ölü bulundu
Çorum'da 32 yaşındaki Serkan Eliaçık, odasında ölü bulundu. Eliaçık'ın şeker hastası olduğu öğrenildi
Çorum'da şeker hastası olduğu öğrenilen 32 yaşındaki kişi odasında ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesinde ailesiyle yasayan 32 yaşındaki Serkan Eliaçıkın uzun süre odasından çıkmaması üzerine kontrol eden yakınları Eliaçıkı hareketsiz yatarken buldu.
Fotoğraf: İHA
Durumun bildirilmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Eliaçıkın hayatını kaybettiği belirlendi.
Şeker hastası olduğu öğrenilen Eliaçıkın cesedi olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.
*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.