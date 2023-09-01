Ocakta kıdem tazminatı tavanı ne olacak?

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Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur maaşlarına 2024 yılında yüzde 15 + 10, 2025 yılında yüzde 6 + 5 oranında zam yapılmasını kararlaştırdı. Memur maaş zamları, işçilerin kıdem tazminatı tavanlarının belirlenmesinde de kullanılıyor.

Temmuz ayında memurlara verilen 8.077 TL’lik seyyanen zam memur maaş katsayısı hesabına dahil edilmediği için kıdem tazminatına yansımamıştı. Bu nedenle, ortalama memur maaşları temmuz ayında yüzde 74 oranında artmasına karşın, memur maaş katsayısındaki artış yüzde 17.55 oranında kalmıştı. İşçilerin kıdem tazminatı tavanı da sadece yüzde 17.55 oranında artmıştı.

Seyyanen zam memur maaş bordrosuna “15.965” gösterge karşılığı “ilave ödeme” olarak girdi. Memur maaş katsayısında yapılacak artışa bağlı olarak seyyanen zam tutarı da artacak. Ancak, memur sendikalarının taleplerine rağmen, şu an 8.077 lira olarak uygulanan seyyanen zam memurların emekli aylıklarına yansımayacak. Dolayısıyla, emekli ikramiyesi hesabına dahil edilmeyecek. Memurların aleyhine olan bu durum işçilerin ocak ayındaki kıdem tazminatı tavanı hesabını etkilemeyecek.

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MEMUR MAAŞ KATSAYISI ARTIŞI NASIL BELİRLENECEK?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun geçen hafta yaptığı açıklamada 2023 yılı enflasyonunun daha önce enflasyon raporunda yer alan orta noktası yüzde 58 olmak üzere yüzde 54 – 62 olarak belirlenen aralığın üst sınırına yakın seyredeceğinin tahmin edildiği belirtildi. 2023 yılı enflasyonu yüzde 62 olursa memur maaşlarına ocak ayında öncelikle yüzde 27.59 oranında enflasyon farkı verilecek. Bunun üzerine yüzde 15 toplu sözleşme zammı uygulanacak. Böylece, memur maaş katsayısı ocak ayında toplam yüzde 46.73 oranında artacak.

2023 yılsonu enflasyonu Merkez Bankası’nın enflasyon raporundaki yüzde 58 oranında çıkarsa bu durumda da memur maaş katsayısında ocak ayındaki artış yüzde 43’te kalacak.

OCAKTA YENİ KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE OLACAK?

Kıdem tazminatı tavanı ocak ayında memur maaşlarına paralel olarak artacak. Enflasyon yüzde 62 olursa, halen 23.489.83 TL olan kıdem tazminatı tavanı ocak ayında 34.466 TL’ye yükselecek. Kıdem tazminatı tavanının artması, brüt ücreti 23 bin 500 liranın üzerinde olan işçileri etkileyecek. Örneğin, brüt ücreti 35 bin lira olan ve son işyerinde 10 yıl hizmeti bulunan bir işçi 31 Aralık tarihinden önce emekli olursa 234.898 TL kıdem tazminatı alabilecek. Aynı işçi emeklilik dilekçesini 1 Ocak’tan itibaren verdiğinde bu kez 344.660 TL tazminat alabilecek.

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Kamu işçileri başta olmak üzere brüt ücreti yüksek ve son işyerindeki çalışma süresi uzun olan işçilerin emeklilik dilekçesini verirken kıdem tazminatı tavanında ocak ayında yaşanacak bu artışı dikkate almaları gerekir.

Yaş dışındaki emeklilik koşullarını yerine getirenler de kendi istekleriyle işten ayrıldıklarında kıdem tazminatı alabiliyorlar. Bu şekilde işten ayrılarak kıdem tazminatı almayı planlayanların da hesaplarını yeni kıdem tazminatı tavanına göre yapmalarında fayda bulunuyor.

ASGARİ ÜCRETLİ İŞÇİLER ETKİLENİR Mİ?

Asgari ücretle çalışanlar dahil olmak üzere brüt ücreti 23.500 TL’nin altında olanlar kıdem tazminatı artışından etkilenmeyecekler. Kıdem tazminatı tavanının artması, bu gruptaki çalışanların alabilecekleri kıdem tazminatını artırmayacak.