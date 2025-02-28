Ocakta işsizlik geriledi

TÜİK ocak ayına ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı ocakta bir önceki aya göre 25 bin düşerek 3 milyon 2 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı ise 0.1 puan düşerek yüzde 8.4 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6.5 iken kadınlarda yüzde 12.1 olarak tahmin edildi.

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15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0.8 puan azalarak yüzde 14.9'a geriledi.

İSTİHDAMDA GERİLEME

İstihdam edilenlerin sayısı ocak ayında bir önceki aya göre 195 bin kişi azalarak 32 milyon 531 bin kişi, istihdam oranı ise 0.3 puan azalarak yüzde 49.2'ye geriledi. Bu oran erkeklerde yüzde 66.4 iken kadınlarda yüzde 32.3 olarak gerçekleşti. İşgücü 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 219 bin kişi azalarak 35 milyon 534 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0.4 puan azalarak yüzde 53.7 oldu.

GENİŞ TANIMLI İŞSİZLİK YÜZDE 28.1

Geniş tanımlı işsizlik olarak da bilinen zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı ocak ayında bir önceki aya göre 0.1 puan artarak yüzde 28.1'e çıktı.