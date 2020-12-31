Azeri gazının yolculuğu başlıyor

Trans Adriyatik Doğal Gaz Boru Hattı (TAP)’tan, gaz alım satım sözleşmesine göre Temmuz ayında akışın başlaması gerekiyordu. 6 ay gecikti. Alıcılar, taahhüt ettikleri gazı öngörülen tarihte çekmedikleri için “taşıt ya da öde” yaptırımı (TANAP’tan taşıtılmayan her 1000 metreküp gaz için taşıma bedelinin ödenmesi) gündeme geldi. TAP’ta, nihayet beklenen aşamaya geçildi ve ilk ticari gaz yeni yılın ilk günlerinde verilecek. Bu konuda teknik çalışmalar tamamlandı. Taraflar, sözlü olarak teyitleşti.

Peki, hattan ne kadar gaz geçecek? Avrupa’ya taşınması hedeflenen yıllık gaz miktarı 8 ile başlayacak, 10 milyar metreküpe kadar çıkacak. TAP’tan, Yunanistan bağlantısı üzerinden Bulgaristan’a da bir miktar gaz verilecek. Böylece, Azeri gazı Avrupa’nın birçok ülkesine ve alıcısına ulaşacak.

Türkiye de Azerbaycan’dan TANAP üzerinden gaz alımını sürdürüyor. BOTAŞ, TANAP’tan yıllık 6 milyar metreküp gaz çekiyor. Rusya ve İran’dan da boru hatları üzerinden gaz ithalatı devam ediyor.