Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        BIST 100 8.165,21 %0,92
        DOLAR 30,2859 %0,13
        EURO 33,0760 %0,46
        ALTIN 1.965,65 %0,51
        FAİZ 42,87 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 22,31 %1,28
        BITCOIN 40.218,00 %1,14
        GBP/TRY 38,6098 %0,31
        EUR/USD 1,0890 %0,09
        BRENT 80,98 %1,17
        ÇEYREK ALTIN 3.213,82 %0,51
        Haberler Ekonomi Merak Edilenler OCAK AYI ENFLASYONU | Ocak ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen tarihler... - Merak Edilenler Haberleri

        Ocak ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

        Ocak ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Kontrat yenileyecekler başta olmak üzere kamuoyunun genelinde bu sorunun cevabı merak edilip araştırılıyor. Öte yandan Ocak ayı enflasyon tahminleri ise şekillenmeye başladı. Peki, Ocak ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen tarihler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.01.2024 - 13:01 Güncelleme: 25.01.2024 - 13:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Ocak ayı enflasyon oranları Ocak ayının sonuna gelinmesiyle birlikte en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırada yer alıyor. Bilindiği üzere enflasyon oranları TÜİK tarafından kamuoyuyla paylaşılıyor. Peki, Ocak ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen Ocak ayı enflasyon oranlarıyla ilgili detaylar...

        • 2

          TÜİK OCAK AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde paylaşıyor. Ancak hafta sonuna denk gelen günlerde bir sonraki pazartesi günü açıklanıyor. Buna göre; Ocak ayı enflasyon rakamları 5 Şubat 2024 Pazartesi günü saat 10.00'da belli olacak.

        • 3

          YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ

          Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) bu anket döneminde yüzde 42,04 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 41,23 iken, bu anket döneminde yüzde 39,09 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 24,82 ve yüzde 23,69 olarak gerçekleşmiştir.

        • 4

          12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

          2024 yılı Ocak ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 21,92 olasılıkla yüzde 33,00 – 36,99 aralığında, yüzde 44,47 olasılıkla yüzde 37,00 – 40,99 aralığında, yüzde 24,15 olasılıkla ise yüzde 41,00 - 44,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

          Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 15,25’inin beklentilerinin yüzde 33,00 – 36,99 aralığında, yüzde 47,46’sının beklentilerinin yüzde 37,00 – 40,99 aralığında, yüzde 30,51’inin beklentilerinin yüzde 41,00 – 44,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

        • 5

          24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

          2024 yılı Ocak ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 22,33 olasılıkla yüzde 16,00 – 21,99 aralığında, yüzde 57,78 olasılıkla yüzde 22,00 – 27,99 aralığında, yüzde 8,72 olasılıkla ise yüzde 28,00 – 33,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

          Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 25,86‘sının beklentilerinin yüzde 16,00 - 21,99 aralığında, yüzde 50,00‘ının beklentilerinin yüzde 22,00 – 27,99 aralığında, yüzde 13,79‘unun beklentilerinin yüzde 28,00 – 33,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Doğum yapan eşini katletmişti! Savcılık ifadesi kan dondurdu!
        Doğum yapan eşini katletmişti! Savcılık ifadesi kan dondurdu!
        Polisi şehit eden katilden şoke eden savunma!
        Polisi şehit eden katilden şoke eden savunma!
        ABD ile İngiltere arasında çay polemiği
        ABD ile İngiltere arasında çay polemiği
        Murat Kurum İstanbul projelerini açıklıyor
        Murat Kurum İstanbul projelerini açıklıyor
        Dere taştı, aracının üstünde mahsur kaldı!
        Dere taştı, aracının üstünde mahsur kaldı!
        Pandemi öncesine dönüyor muyuz, dönmüyor muyuz?
        Pandemi öncesine dönüyor muyuz, dönmüyor muyuz?
        Yine ponzi, adres bu kez Denizli
        Yine ponzi, adres bu kez Denizli
        Emekli ne kadar ek zam farkı alacak?
        Emekli ne kadar ek zam farkı alacak?
        Anelka Türkiye'ye dönüyor
        Anelka Türkiye'ye dönüyor
        Askeri eğitim uçağı acil iniş yaptı
        Askeri eğitim uçağı acil iniş yaptı
        Sıfır oto yerine 'az kullanılmış' önerisi
        Sıfır oto yerine 'az kullanılmış' önerisi
        Yılın ilk faiz kararı bekleniyor
        Yılın ilk faiz kararı bekleniyor
        Annesini 27 kez bıçaklayan caniye 'İyi hal' indirimi!
        Annesini 27 kez bıçaklayan caniye 'İyi hal' indirimi!
        ABD Büyükelçisi Flake'ten F-16 açıklaması
        ABD Büyükelçisi Flake'ten F-16 açıklaması
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        F-16'lar neden hala bu kadar ilgi görüyor?
        F-16'lar neden hala bu kadar ilgi görüyor?
        "Kadının, erkeği aldatmasında bir komiklik buldum"
        "Kadının, erkeği aldatmasında bir komiklik buldum"
        İki fayın birleştiği nokta: Yedisu! Timler oluşturuldu!
        İki fayın birleştiği nokta: Yedisu! Timler oluşturuldu!
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Habertürk Anasayfa