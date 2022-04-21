Temsilcimiz Frutti Extra Bursaspor, 7DAYS EuroCup Son 16 maçında deplasmanda turnuvanın favorilerinden Partizan’ı uzatma sonucunda 103-95 devirerek Avrupa basketbolunda senenin önemli başarılarından birisine imza attı.
"SORUMLULUK BENİM"
Maçın ardından hayal kırıklığı yaşayan Partizan'ın ünlü başantrenörü Zeljko Obradovic'ten flaş açıklamaları geldi. Obra, "Bursa’yı galibiyetlerinden ötürü tebrik etmek istiyorum. Bu, tek maçlık bir eleme sistemiydi. Oyuncularım ve taraftarlar adına üzgünüm. Mağlubiyetin bütün sorumluluğunu alıyorum. Saha içi hakkında detaya girmek istemiyorum. Maçı kolay şekilde bitirme şansımız vardı ama başaramadık. Maçta yaşanan her şeyin sorumluluğunu üstleniyorum. Tecrübeli olan benim, böylece sorumluluk da bende oluyor" ifadelerini kullandı.
"KARİYERİMİN EN AĞIR YENİLGİLERİNDEN BİRİ!"
Obradovic şöyle devam etti:
"Kariyerimin en ağır yenilgilerinden biri. Sezon içinde Sırbistan Kupası Finali hariç her şey iyiydi. Kulübün sahibinin, spor direktörlerinin, profesyonel ekibin ve oyuncuların ne kadar adanmış olduğunu biliyorum. Soyunma odasına gittim ve ne yapacağımı bilemedim bile. Kafamda böyle biteceğine dair hiçbir hazırlık yoktu. ABA’de playofflar devam ediyor, ders çıkarıp oraya hazırlanma zamanı.”
"EĞER PROBLEM BENSEM AYRILIRIM!"
“Buraya 3 yıllığına geldim. Eğer takım yaptığım işten memnun değilse, daha iyi biri varsa işi bırakabilirim. Benim için sorun değil. Zor evet fakat hayat böyle. Eğer problem bensem, ayrıldığım zaman ortada bir problem kalmaz.”
"BU SİSTEM ADİL DEĞİL!"
Son olarak EuroCup’ın yeni sistemine değinen Obradovic, bu sistemin adil olmadığını söyledi.
“18 maç mücadele ettikten sonra iş tek maça kalıyor. Bu adil değil ancak bu düzenleme geçen yaz yapıldı, hepimiz ev sahibi avantajından haberdardık. Bursa kazanmayı hak etti. Basketbol, tahmin edilemez bir oyun. Bu gece yaşananlar bunun en büyük kanıtı.”
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!