Temsilcimiz Frutti Extra Bursaspor, 7DAYS EuroCup Son 16 maçında deplasmanda turnuvanın favorilerinden Partizan’ı uzatma sonucunda 103-95 devirerek Avrupa basketbolunda senenin önemli başarılarından birisine imza attı.

"SORUMLULUK BENİM"

Maçın ardından hayal kırıklığı yaşayan Partizan'ın ünlü başantrenörü Zeljko Obradovic'ten flaş açıklamaları geldi. Obra, "Bursa’yı galibiyetlerinden ötürü tebrik etmek istiyorum. Bu, tek maçlık bir eleme sistemiydi. Oyuncularım ve taraftarlar adına üzgünüm. Mağlubiyetin bütün sorumluluğunu alıyorum. Saha içi hakkında detaya girmek istemiyorum. Maçı kolay şekilde bitirme şansımız vardı ama başaramadık. Maçta yaşanan her şeyin sorumluluğunu üstleniyorum. Tecrübeli olan benim, böylece sorumluluk da bende oluyor" ifadelerini kullandı.

"KARİYERİMİN EN AĞIR YENİLGİLERİNDEN BİRİ!"

Obradovic şöyle devam etti:

"Kariyerimin en ağır yenilgilerinden biri. Sezon içinde Sırbistan Kupası Finali hariç her şey iyiydi. Kulübün sahibinin, spor direktörlerinin, profesyonel ekibin ve oyuncuların ne kadar adanmış olduğunu biliyorum. Soyunma odasına gittim ve ne yapacağımı bilemedim bile. Kafamda böyle biteceğine dair hiçbir hazırlık yoktu. ABA’de playofflar devam ediyor, ders çıkarıp oraya hazırlanma zamanı.”

"EĞER PROBLEM BENSEM AYRILIRIM!"

“Buraya 3 yıllığına geldim. Eğer takım yaptığım işten memnun değilse, daha iyi biri varsa işi bırakabilirim. Benim için sorun değil. Zor evet fakat hayat böyle. Eğer problem bensem, ayrıldığım zaman ortada bir problem kalmaz.”

"BU SİSTEM ADİL DEĞİL!"

Son olarak EuroCup’ın yeni sistemine değinen Obradovic, bu sistemin adil olmadığını söyledi.

“18 maç mücadele ettikten sonra iş tek maça kalıyor. Bu adil değil ancak bu düzenleme geçen yaz yapıldı, hepimiz ev sahibi avantajından haberdardık. Bursa kazanmayı hak etti. Basketbol, tahmin edilemez bir oyun. Bu gece yaşananlar bunun en büyük kanıtı.”