Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Basketbol

Obradovic'in Partizan'ı şampiyon oldu!

Adriyatik Ligi'nde Obradovic'in takımı Partizan, ezeli rakibi Kızılyıldız'ı 96-85 mağlup etti ve seride 3-2 öne geçerek şampiyonluğunu ilan etti

Giriş: 23.06.2023 - 00:46 | Güncelleme: ABONE OL
Obradovic'in Partizan'ı şampiyon oldu!
HABERTURK.COM

Adriyatik Ligi play off finali 5. maçında Obradovic'in takımı Partizan ile Kızılyıldız karşı karşıya geldi.

Obradovic'in takımı sahadan 96-85 galip ayrılarak seride 3-2 öne geçti ve ezeli rakibi Kızılyıldız'ın 3 yıllık şampiyonluk hegamonyasına son verdi.

Kulüp tarihinin 7. şampiyonluğunu elde eden Partizan, böylelikle önümüzdeki sezon Euroleague'de mücadele etmeyi de garantilemiş oldu.

Karşılaşmada Kevin Punter 32 sayıyla galibiyetin mimarlarından biri olurken Zach LeDay 15 ve James Nunnally 12 sayıyla takımına katkı sağladı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Antalya'da sazlıkta çıkan yangın söndürüldü
Antalya'da sazlıkta çıkan yangın söndürüldü
Memur maaş zammı ne kadar olacak ?
Memur maaş zammı ne kadar olacak ?
Yeni evleneceklere faizsiz evlilik kredisi imkanı!
Yeni evleneceklere faizsiz evlilik kredisi imkanı!
LGS sonuç tarihi belli oldu!
LGS sonuç tarihi belli oldu!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.