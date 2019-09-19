Çankaya'da oturan Yasemin Aker'in küçük yaşta sahiplenip, 'Shanti' ismini verdiği kedisi, zamanla aşırı kilo aldı. Aker, 7 yaşında normalde 5-7 kilo olması gereken kedinin, yaklaşık 3 ay önce 13 kiloya ulaştığını fark etti.

DHA'nın haberine göre Aker, düzensiz fazla beslenme ve hareketsizlik nedeniyle kilo alan kediyi, veteriner fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezine götürdü. Veteriner teknikeri Yağmur Denli gözetiminde kediye tedavi uygulandı. Her gün koşu bandında ve pilates topu ile egzersiz yaptırılan kediye, diyet de uygulandı. Shanti, 2.5 ayda egzersiz ve diyet ile 4,5 kilo vererek 8,5 kiloya düştü.

'DAHA ÇOK YÜRÜME EGZERSİZİ TERAPİSİ UYGULUYORUZ'

Veteriner teknikeri Yağmur Denli, 'British Shorthair' cinsi kedilerin 5-7 kilo arasında olması gerekirken, Shanti'nin fazla beslenme ve hareketsizlik sonucu 13 kiloya ulaştığını söyledi. Denli, tedaviye aldıkları Shanti'ye günde 5-6 kez 15'er dakikalık daha çok yürüme egzersizi terapisi uyguladıklarını belirterek, "Kalbi yormamak adına adım adım gittiğimiz bir egzersiz programı var. Genelde yürüyüş bandına alıp, yürüyüş ve oyun egzersizleri yaptırıyoruz. Aynı zamanda pilates topuna çıkıyor. Onun dışında beslenme düzeni oluşturuldu. Sadece diyet bir mama ile besleniyor. Mama dışında ekstra bir şey kullanmıyor. Daha önce kendi sahipleri ne yiyorsa o da aynılarını tüketmiş. Ondan dolayı da hem metabolizma yavaşlamış hem de yediklerinin hepsi onda kiloya dönüşmüş" dedi.

'5 KİLOYA DÜŞMESİNİ HEDEFLİYORUZ'

Denli, Shanti'nin 2.5 ayda 8,5 kiloya düştüğünü kaydederek, "Biraz agresif bir kedi. Shanti erkek olduğu için 5 kilo olması gerekiyor. Yaklaşık 1.5 ay sonra 5 kiloya kadar düşmesini hedefliyoruz" diye konuştu.