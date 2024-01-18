"HEYELANLI ARAZİ REHABİLİTE EDİLMELİ"

Prof. Dr. Kaya, "Çay tarımı yapılan bütün sahaların 'heyelan potansiyeli taşıyor' diye bir tanımlama yapmamız doğru olmaz. Ancak heyelan riski taşıyan sahaların çay arazisine dönüştürülmesi heyelanları tetikler. Bizler de bu sahalarla ilgili rehabilitasyon çalışması yapılmasını, çay bitkisinin kök uzunluğu olmadığı için bu tür sahaların su seven kök boyu uzun olan kavak, okaliptüs gibi bitki türlerinin arazilere eklenerek heyelanlı arazinin rehabilite edilmesi gerekmektedir" diye konuştu.