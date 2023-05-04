O ile Başlayan Kız İsimleri: O Harfi ile Başlayan Kız Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?

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O ile başlayan kız isimleri, çok fazla alternatif sunmamaktadır. Buna rağmen mevcut isimlerin günümüz modasına uygun ve hiç eskimeyen isimler olmasından dolayı sıklıkla tercih edilir. Peki, O harfi ile başlayan kız bebek isimleri nelerdir? İçeriğimizin devamında O harfi ile başlayan kız isimleri ve anlamlarını inceleyebilirsiniz.

O ile Başlayan Kız İsimleri

Anne-baba adayları, bebeklerinin cinsiyetini öğrendikten itibaren onun için en güzel ve en anlamı ismi bulmak için kolları sıvıyor. Yapılan uzun araştırmalar sonucunda kız bebekleri için buldukları ismin söyleniş şekline ve anlamına oldukça dikkat ediyor. O ile başlayan kız bebeği isim önerilerini siz de merak ediyorsanız içeriğimizin devamına göz atabilirsiniz.

O Harfi ile Başlayan Kız İsimleri ve Anlamları

Oba : Yurt, vatan

: Yurt, vatan Ocan : Sevilen o kişi, o benim candan sevdiğim anlamında

: Sevilen o kişi, o benim candan sevdiğim anlamında Odana : Kırgız ve Kaşgar Türklerinde adı geçen peri

: Kırgız ve Kaşgar Türklerinde adı geçen peri Oder : Ateş gibi olan, sıcak ve hareketli

: Ateş gibi olan, sıcak ve hareketli Odil : O tatlı dil anlamında

: O tatlı dil anlamında Oflaz : Eflatun renginde olan

: Eflatun renginde olan Okşan : Kulağa hoş gelen, beğenilen ve hep sevilen

: Kulağa hoş gelen, beğenilen ve hep sevilen Okyanus : Anakaraları ayıran büyük deniz

: Anakaraları ayıran büyük deniz Olcay : Şanslı, mutlu, talihli

: Şanslı, mutlu, talihli Olgaç : Bilgili, olgun kişi

: Bilgili, olgun kişi Olgun : Bilgisi ve birikimi sayesinde olgunlaşan kişi

: Bilgisi ve birikimi sayesinde olgunlaşan kişi Olsar : Adını duyur anlamında

: Adını duyur anlamında Oluş : Olma hali, olma biçimi

: Olma hali, olma biçimi Omay : Beğenilen, seçkin, gözde

: Beğenilen, seçkin, gözde Onat : Düzgün, uygun, doğru olan

: Düzgün, uygun, doğru olan Ongu : Gönül ferahlığı

: Gönül ferahlığı Opal : Yarı değerli doğal taş

: Yarı değerli doğal taş Oray : Kızıl renkli ay

: Kızıl renkli ay Orkide : Uzun ve ince gövdeli değerli bir çiçek

: Uzun ve ince gövdeli değerli bir çiçek Orun : 1) Yüksek mertebe, makam. 2) Saklı, gizli.

: 1) Yüksek mertebe, makam. 2) Saklı, gizli. Ortanca : 1) Gölgede yetişen güzel bir süs bitkisi. 2) Üç kardeş arasında ikincisi, en büyük ve en küçük çocuğun arasında doğan.

: 1) Gölgede yetişen güzel bir süs bitkisi. 2) Üç kardeş arasında ikincisi, en büyük ve en küçük çocuğun arasında doğan. Oskay : Neşesi hiç bitmeyen, daima mutlu olan

: Neşesi hiç bitmeyen, daima mutlu olan Oya : İğne ya da tığ ile yapılan motif, dantel

: İğne ya da tığ ile yapılan motif, dantel Oyaçiçek : Çiçek motifindeki dantel

: Çiçek motifindeki dantel Oylum : 1) İçi oyulmuş olan, içi çukurlaştırılmış. 2) Vadi. 3) Derinlik.

: 1) İçi oyulmuş olan, içi çukurlaştırılmış. 2) Vadi. 3) Derinlik. Oysu : İnce ince akan su

: İnce ince akan su Oytun: 1) Beğenilen yer. 2) Kutsal mekân.

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner