Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Kısayol Aile O ile Başlayan Kız İsimleri: O Harfi ile Başlayan Kız Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?

O ile başlayan kız isimleri: O harfi ile başlayan kız bebek isimleri ve anlamları nelerdir?

Aileler, yeni bir bebek haberi ile heyecanlı bir sürecin başlangıcını yaşarken, diğer yandan bebeklerine verecekleri isim konusunda büyük bir araştırma yapmaya başlıyor. Bebek ismi seçmek, hamilelik sürecinin en keyifli ancak en dikkat edilmesi gereken konularından biridir. Bir ömür boyu bebeğin kimliğinin önemli bir parçası olan ismin söyleniş biçimi ve anlamı, ailelerin karar aşamasını etkileyen faktörlerdir.

Giriş: 04.05.2023 - 23:47 | Güncelleme: ABONE OL
O ile Başlayan Kız İsimleri: O Harfi ile Başlayan Kız Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?
HABERTURK.COM

O ile başlayan kız isimleri, çok fazla alternatif sunmamaktadır. Buna rağmen mevcut isimlerin günümüz modasına uygun ve hiç eskimeyen isimler olmasından dolayı sıklıkla tercih edilir. Peki, O harfi ile başlayan kız bebek isimleri nelerdir? İçeriğimizin devamında O harfi ile başlayan kız isimleri ve anlamlarını inceleyebilirsiniz.

O ile Başlayan Kız İsimleri

Anne-baba adayları, bebeklerinin cinsiyetini öğrendikten itibaren onun için en güzel ve en anlamı ismi bulmak için kolları sıvıyor. Yapılan uzun araştırmalar sonucunda kız bebekleri için buldukları ismin söyleniş şekline ve anlamına oldukça dikkat ediyor. O ile başlayan kız bebeği isim önerilerini siz de merak ediyorsanız içeriğimizin devamına göz atabilirsiniz.

O Harfi ile Başlayan Kız İsimleri ve Anlamları

  • Oba: Yurt, vatan
  • Ocan: Sevilen o kişi, o benim candan sevdiğim anlamında
  • Odana: Kırgız ve Kaşgar Türklerinde adı geçen peri
  • Oder: Ateş gibi olan, sıcak ve hareketli
  • Odil: O tatlı dil anlamında
  • Oflaz: Eflatun renginde olan
  • Okşan: Kulağa hoş gelen, beğenilen ve hep sevilen
  • Okyanus: Anakaraları ayıran büyük deniz
  • Olcay: Şanslı, mutlu, talihli
  • Olgaç: Bilgili, olgun kişi
  • Olgun: Bilgisi ve birikimi sayesinde olgunlaşan kişi
  • Olsar: Adını duyur anlamında
  • Oluş: Olma hali, olma biçimi
  • Omay: Beğenilen, seçkin, gözde
  • Onat: Düzgün, uygun, doğru olan
  • Ongu: Gönül ferahlığı
  • Opal: Yarı değerli doğal taş
  • Oray: Kızıl renkli ay
  • Orkide: Uzun ve ince gövdeli değerli bir çiçek
  • Orun: 1) Yüksek mertebe, makam. 2) Saklı, gizli.
  • Ortanca: 1) Gölgede yetişen güzel bir süs bitkisi. 2) Üç kardeş arasında ikincisi, en büyük ve en küçük çocuğun arasında doğan.
  • Oskay: Neşesi hiç bitmeyen, daima mutlu olan
  • Oya: İğne ya da tığ ile yapılan motif, dantel
  • Oyaçiçek: Çiçek motifindeki dantel
  • Oylum: 1) İçi oyulmuş olan, içi çukurlaştırılmış. 2) Vadi. 3) Derinlik.
  • Oysu: İnce ince akan su
  • Oytun: 1) Beğenilen yer. 2) Kutsal mekân.

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Türker Üner

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Diyanet ile adım adım cuma namazı kılınışı
Diyanet ile adım adım cuma namazı kılınışı
İl il cuma namazı saatleri
İl il cuma namazı saatleri
En güzel, resimli Cuma mesajları
En güzel, resimli Cuma mesajları
Sandık görevlisi sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sandık görevlisi sonuçları ne zaman açıklanacak?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.