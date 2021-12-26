O ilde 4 metreye ulaştı!

Muş'ta etkisini sürdüren kar yağışı ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Yoğun kar yağışı, fırtına ve tipi nedeniyle köylere ulaşmakta zorluk yaşayan il özel idaresi ekipleri, kar kalınlığının iş makinelerinin boyunu aştığı bölgeleri adım adım aşmaya çalışıyor.
2 bin 500 rakımdaki 10 köy ve 21 mezra ulaşımının sağlandığı yolda çalışma yürüten kar kaplanları, kar kalınlığının 4 metreye ulaştığı bölgelerde ilerlemekte güçlük yaşıyor. İş makinelerinin geçtiği yerlerde kardan tüneller oluşurken, ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
'4 METREYİ BİLE AŞAM YERLER VAR'
Kar kalınlığının yüksekliğini merak ettiği için özel idare ekiplerinin çalışma yaptığı bölgeye geldiklerini ifade eden Adem Toprak, "Merak ettik kar kalınlığının boyutunu. Metreyle ölçüm yaptık ve belirli bölgelerde kar kalınlığı 4 metre civarlarında.
Zaman zaman belirli bölgelerde tipi ve fırtına nedeniyle 4 metreyi bile aşan kar yüksekliği var. Bu mevsimde kar kalınlığının bu kadar fazla olması şaşkınlık uyandırıyor. Daha kış mevsiminin henüz başlarındayız.
İleriki aylarda daha fazla kar beklentim var. Merkezde karın yüksekliğinden bahsediyorlardı biz burayı merak ettik işin açıkçası. Merak için buraya çıkıp geldik. Karın yüksekliğini yerinde görmek istedik. Geldik çalışmaları vatandaş olarak gördük" dedi.
'KAR YAĞSIN BİZ TEMİZLİK YAPALIM'
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür ise bir haftadan beri etkili olan kar yağışı nedeniyle özellikle Derecik, Ilıca ve Üçevler grup köy yolunda yer yer 4 metreyi aşan kar kütleleriyle karşı karşıya olduklarını söyledi.
Karın yağdığı günden bu yana kent genelinde yaklaşık 185 köy yolunu iki defa açmak zorunda kaldıklarını kaydeden Yentür, "Karla mücadelemiz 59 iş makinesi ve 90 personelle 24 saat kesintisiz devam etmektedir.
Nefesin olduğu her yere hizmet götürmek devlet olarak görevimizdir. İklim açısından düşünüldüğünde özellikle 2021 yazının kurak geçmesinden dolayı kar külfet olarak görünse de toprak, vadi ve barajlarımıza nimet olduğunun bilincindeyiz. Bu amaçla kar yağsın biz temizlik yapalım" diye konuştu.
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