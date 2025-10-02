O gol Jota Silva'nın içine doğdu!

Beşiktaş, Kocaelispor'u 3-1 yenerken son golü atan Jota Silva, Beşiktaş'ta siftah yaptı. Oyuna sonradan giren Portekizli futbolcu, 90+3'te Kartal Kayra Yılmaz'ın ortasında fileleri kafayla havalandırdı.

İlk golünü kaydeden Jota Silva, büyük sevinç yaşarken maçtan önce de ailesine ve yakın arkadaşlarına golü atacağını söylediği öğrenildi. Takıma uyum sürecini hızlı atlatan Jota Silva, Beşiktaş formasıyla ilk kez Dolmabahçe'ye çıkarken taraftarlara da hayran kaldı.

Gözünü Galatasaray derbisine çeviren ve hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdüren 26 yaşındaki futbolcu, dev maçta da Sergen Yalçın'dan forma bekliyor.