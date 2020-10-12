O fotoğrafın hikâyesi ortaya çıktı!

Kahramanmaraş'ta cuma günü belirli aralıklarla 3 farklı noktada çıkan yangın, pazar günü saat 07.00 sıralarında kontrol altına alındı.
DHA'nın haberine göre, 65 hektar ormanlık alanın yanıp kül olduğu yangına, 220 yangın söndürme işçisi, 55 arazöz, 10 su takı, 4 dozer, 6 itfaiye aracı ve 5 yangın söndürme helikopteriyle müdahale edildi.
Yangını yaklaşık 44 saatte söndüren işçilerden Karaman Ermenek Orman işletme Şefliği'nde görevli Ali Yönder ile Hüseyin Aslan, yorgunluktan bulundukları yerde toprağa yatıp uyudular. Arkadaşları tarafından çekilen ikilinin fotoğrafı Türkiye'de gündem oldu. 2 yangın söndürme işçisi, söndürme çalışmalarını ve yaşadıklarını anlattı.
Çok zorluk çektiklerini belirten Hüseyin Aslan, "3 gündür yangının ortasında yatıyordum, gece dahi müdahalemiz devam etti. Çok şükür kontrol altına aldık, çok mutluyum" dedi. Ali Yönder ise yangını söndürmenin anlatılmaz bir duygu olduğunu ifade ederek, "3 gündür burada yatıyoruz. Ekip olarak 4 kişiyiz arazi çok sarp olduğu için çok zorlandık, Hortum çekmek çok zor, zaman zaman bitkin düştük, geceleri burada yattık ama çok şükür yangını söndürdük. Bu sevinç inanın anlatılmaz, Kahramanmaraş Bölge Müdürlüğümüze de çok teşekkür ediyorum, hiçbir şeyimiz eksik kalmadı, onlarla birlikte cansiperane yangını söndürdük" diye konuştu.
İşçilerden Hüseyin Aslan
Adıyaman Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli yangın söndürme işçisi Mehmet Erol da 4 gündür çalışmalar yaptıklarını ve yangını söndürdükleri için mutlu olduklarını belirtirken, "Yangının olduğu gece müdahale ederken domuz sürüsü bize saldırdı, ama biz onları geri püskürttük. Mücadelemizi yılmadan sürdürdük, toprağın üzerinde yattık. Sonunda başarılı olduğumuz için çok mutluyuz" diye konuştu.
İşçilerden Ali Yönder
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