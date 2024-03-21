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        Haberler Gündem 3. Sayfa O anlar kamerada! Motokurye ile esnafın meydan savaşı!

        O anlar kamerada! Motokurye ile esnafın meydan savaşı!

        İstanbul'da, bir müşteri sipariş verdiği yemeği döküldüğünü öne sürerek kuryeden teslim almadı. Bunun üzerine restorana geri giden kurye, siparişlerin düzgünce paketlenmesi gerektiğini söyleyince kavga çıktı. Çevredeki esnaf ve kuryelerin de kavgaya dahil olmasıyla ortalık savaş alanına döndü. Çekiç ve sopaların kullanıldığı, 4 esnafın da yaralandığı kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 11:53 Güncelleme: 21.03.2024 - 11:53
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        O anlar kamerada! Motokurye ile esnafın meydan savaşı!
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        İstanbul Esenyurt'ta olay, 14 Mart Perşembe günü saat 19.00 sıralarında Piri Reis Mahallesi'nde meydana geldi.

        MÜŞTERİ DÖKÜLEN YEMEĞİ ALMADI

        DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, restorana gelen kurye müşteriye götürmek üzere paketle yola çıktı. Paketteki yemeğin dökülmüş olduğunu fark eden müşteri, telsim almayıp geri gönderdi.

        "DÜZGÜN PAKETLEYİN" TARTIŞMASI

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        Restorana geri gelen kurye yemeklerin düzgünce paketlenmesini ve ayrıca yol parasının ödenmesini istedi.

        KAVGA BİR ANDA BÜYÜDÜ

        Bunun üzerine restoran sahibi ve kurye arasında tartışma çıktı. Sokağa taşan tartışma, çevredeki esnafın ve kuryelerin de dahil olmasıyla büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada taraflar çekiçle ve sopalarla birbirine saldırdı.

        4 ESNAF YARALANDI

        Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde iş yerlerinin camlarının çekiçle kırıldığı ve bir motokuryenin kendini görüntüleyen esnafa kask fırlattığı, yumrukla saldırdığı, bir esnafın ise motosiklete sopalarla vurduğu görüldü. Taraflar güçlükle sakinleştirilirken kavgada 4 esnaf yaralandı.

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        #istanbul
        #Son dakika haberler
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