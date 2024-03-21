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        Haberler Sağlık Ekmeği bile taşıyamıyordu! Kalp kapakları değişince sağlığına kavuştu - Haberler

        Ekmek taşırken bile yorulan kalp hastası ameliyatla sağlığına kavuştu

        Malatya'da göğüs ağrısı ve aşırı halsizlik nedeniyle ekmek bile taşıyamayan 64 yaşındaki hasta Muzaffer Yılmaz, kalp kapaklarının değiştirilmesinin ardından sağlığına kavuştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 11:19 Güncelleme: 21.03.2024 - 11:19
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        Ekmeği bile taşıyamıyordu! Kalp kapakları değişince...
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        Malatya'da yaşayan ve kalp rahatsızlığı bulunan işçi emeklisi 3 çocuk babası Muzaffer Yılmaz, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Amasyaya taşındı. Burada göğüs ağrıları artan Yılmaz, Malatya'ya dönüp ameliyat olma kararı verdi.

        Kente dönen Yılmaz, ihtiyaçlarını karşılamak için aldığı poşet ve ürünleri bile taşıyamayınca geçen ay göğüs ağrısı ve aşırı halsizlik şikayetiyle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

        Tetkikleri yapılan Yılmazın kalp kapakçıkların değiştirilmesine karar verildi. İlerleyen yaşına ve akciğer rahatsızlığına rağmen tedaviye yanıt veren Kaya, servisteki takip sürecinin ardından taburcu edildi.

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        KAPAKÇIKLARIN BİRİNDE DARLIK, DİĞERİNDE YETMEZLİK TESPİT EDİLDİ

        Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Nurkay Katrancıoğlu, Muzaffer Yılmaz'ın yüksek riskli bir hastalığının bulunduğunu söyledi.

        Hastanın kalp kapakçıklarında önemli sorun bulunduğunu dile getiren Kantarcıoğlu, "Hastamızın kalbinde ciddi rahatsızlığı vardı. Kapakçıklarından birinde ciddi darlık, birinde de ciddi yetmezlik vardı bunları değiştirdik. Diğer yetmezlik olan kapakçıkla ilgili de tamir işlemi uyguladık. Hastamız rahatsızlığıyla ilgili daha önceden birkaç merkezden fikir almış ama aldığı bu fikirlerde yüksek riskli bir ameliyat olması nedeniyle ameliyatı gerçekleştirilmeye uygun görülmemiş. Hatta il dışına gitmesi konusunda kendisine önerilerde de bulunulmuş ama hastamız bizim hastanemize geldi. Gayet başarılı bir ameliyat geçirdi, artık kendisini sağlığıyla eve yolluyoruz" diye konuştu.

        "EKMEĞİ TAŞIYAMIYORDUM"

        Muzaffer Yılmaz ise rahatsızlığı nedeniyle kötü günler geçirdiğini belirterek şunları kaydetti:

        "Uzun süredir kalp rahatsızlığı yaşıyordum. Depremden sonra Amasya'ya gittiğimde orada rahatsızlığım arttı. Ekmek almaya gidiyordum dönerken eşime, 'Ekmeği elimden al da ben öyle eve çıkayım' diyordum. Ekmeği taşıyamıyordum, dizlerimdeki dermansızlık had safhadaydı. Malatya'ya dönüp ameliyat olmaya karar verdim. Üniversite hastanesine gittim orada yüksek riskli olduğu için İstanbul'a veya Erzurum'a yönlendirdiler. Şehir dışına gitmek masraflı olduğu için vazgeçtim ve bu hastaneye başvurdum. Ameliyatımın riskli olduğu burada da söylendi ama kabul edildi. Hocalarımdan, personelden herkesten Allah razı olsun. Şimdi çok şükür evime gideceğim."

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