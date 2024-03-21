Cem Yılmaz, sağlık sorununu açıkladı

REKLAM advertisement1

Cem Yılmaz, geçtiğimiz haftaki gösterisini erken bitirmişti. Bunun nedeninin de Yılmaz'ın sağlık sorunu yaşadığı olduğu iddia edilmişti.

"51 YAŞINDAYIM ARTIK" Cem Yılmaz, konuyla ilgili açıklamayı yeni gösterisi sırasında yaptı. Yılmaz; "Bir nefes problemim var. Zor nefes alıyorum. Eee yaşlandık. 51 yaşındayım artık" dedi.

"UNUTMAK YOK" Cem Yılmaz, gösterisi sırasında "Söyleyeceklerini unuttu. Öyle bir hali vardı" şeklindeki eleştirilere ise şöyle karşılık verdi; "Unutmak yok. İnsanlık hali. Kendime ne kadar iyi baksam da olmuyor işte."