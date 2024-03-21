454 milyon dolarlık teminatı bulamamıştı: Eski ABD Başkanı Trump panik halinde

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, emlak sektöründe dolandırıcılık suçlamasıyla yargılandığı dava sonucu çarptırıldığı toplam 454 milyon dolarlık para cezası için teminat bulamadığı için 'panik halinde' olduğu ifade edildi.

CNN International'da yer alan habere göre Trump, yaklaşık 500 milyon dolarlık teminat sağlamak için son tarih yaklaştıkça panik içine girdi.

Trump'ın avukatları Pazartesi günü Trump'ın 454 milyon dolarlık tahvilini üstlenmeye istekli bir sigorta şirketi bulmakta zorlandığını kabul etti.

Trump, kararı, New York Temyiz Mahkemesine götürmüştü. Ancak temyizde dava görülürken, Trump'ın, New York Başsavcılığının cezai karar yetkisi ile mal varlıklarına haciz koymasını engellemek için toplam miktarı, 25 Mart’a kadar teminat olarak sağlaması gerekiyor.

454 MİLYON DOLARLIK TEMİNATI BULAMIŞTI

Trump'ın avukatları, 29 Şubat’ta New York Temyiz Mahkemesine cezanın toplam tahsilatının durdurulması için başvuru yapmış, davadaki kararın hükümlerinin fahiş olduğu savunularak toplam 454 milyon ceza tahsilatını durdurmak için 100 milyon dolarlık teminat ödemeye hazır olduklarını belirtmişti.

18 Mart günü Trump Organizasyonu Genel Danışmanı Alan Garten tarafından, New York Temyiz Mahkemesine verilen yazılı beyanda, 454 milyon dolarlık tazminat cezasının tam tutarının teminat altına alınmasının mümkün olmadığı kaydedilmişti.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.