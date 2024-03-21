TIR ile minibüs çarpıştı! İlk belirlemeye göre 5 ölü!
Tekirdağ'da, TIR ile yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi
Tekirdağ'da feci bir kaza yaşandı. Saray'dan Çerkezköy istikametine giden TIR, Vize'den Çerkezköy istikametine seyreden yolcu minibüsüyle çarpıştı.
İLK BELİRLEMELERE GÖRE 5 ÖLÜ VAR
DHA ve AA'da yer alan habere göre kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı. Kazanın ardından minibüsün devrildiği öğrenildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Olay yerine ambulans ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.