Avrupa'da grev dalgası

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Londra Metrosu, dün çalışanların şartlar ve koşullar konusunda uzun süredir devam eden anlaşmazlığın çözüme bağlanmaması nedeniyle 8 Nisan ve 4 Mayıs'ta grev yapacaklarını duyurdu.

ASLEF demiryolu çalışanları sendikası, makinistlerin yüzde 98'inin bu yönde oy kullanmasının ardından üyelerinin 8 Nisan ve 4 Mayıs'ta greve gideceğini duyurdu.

Bununla birlikte pek çok Avrupa ülkesinde de peş peşe grev açıklamaları geldi. Fransa'da CGT-RATP'nin Şubat ayından Eylül'e kadar sürmesi beklenen 7 aylık grev bildirimi sonrası otobüs ve metro ağında aksama beklenirken anlaşmaya varılamaması halinde Paris 2024 Olimpiyatları'nın grevlerden etkilenmesinden endişe ediliyor. REKLAM

Mart ayı sonunda İtalya'da demiryolu şirketi çalışanları da greve gidiyor. Devlete ait demiryolu şirketi Ferrovie dello Stato (FS), 23-24 Mart tarihlerinde greve giderken tüm tren seferlerinde aksamalar bekleniyor. * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.