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        Haberler Ekonomi Enerji Avrupa'da grev dalgası - Enerji Haberleri

        Avrupa'da grev dalgası

        Avrupa'da grev dalgası büyüyor. Londra Metrosu'ndaki grev duyurusunun ardından Fransa ve İtalya'da da grev tarihleri açıklandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.03.2024 - 10:57 Güncelleme: 21.03.2024 - 11:10
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        Avrupa'da grev dalgası
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        Londra Metrosu, dün çalışanların şartlar ve koşullar konusunda uzun süredir devam eden anlaşmazlığın çözüme bağlanmaması nedeniyle 8 Nisan ve 4 Mayıs'ta grev yapacaklarını duyurdu.

        ASLEF demiryolu çalışanları sendikası, makinistlerin yüzde 98'inin bu yönde oy kullanmasının ardından üyelerinin 8 Nisan ve 4 Mayıs'ta greve gideceğini duyurdu.

        Bununla birlikte pek çok Avrupa ülkesinde de peş peşe grev açıklamaları geldi.

        Fransa'da CGT-RATP'nin Şubat ayından Eylül'e kadar sürmesi beklenen 7 aylık grev bildirimi sonrası otobüs ve metro ağında aksama beklenirken anlaşmaya varılamaması halinde Paris 2024 Olimpiyatları'nın grevlerden etkilenmesinden endişe ediliyor.

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        Mart ayı sonunda İtalya'da demiryolu şirketi çalışanları da greve gidiyor. Devlete ait demiryolu şirketi Ferrovie dello Stato (FS), 23-24 Mart tarihlerinde greve giderken tüm tren seferlerinde aksamalar bekleniyor.

        * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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