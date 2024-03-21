O anlar kamerada! Kuzenini sokakta vurdu!
İstanbul Avcılar'da, aralarında alacak-verecek nedeniyle husumet bulunan kuzenini silahla yaralayan şüpheli yakalandı. Silahlı saldırı anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi
İstanbul'da olay, 18 Mart Pazartesi günü, öğle saatlerinde, Avcılar'da Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Camii Sokak'ta meydana geldi.
ÖNCE TARTIŞTI SONRA TETİĞE BASTI
DHA'da yer alan habere göre Hasan İnsel, alacak konusunda tartıştığı kuzeni Veysel Ağraş'a tabanca ile ateş etti. Ağraş'ı yaraladıktan sonra bağırarak, birkaç el daha ateş eden şüpheliyi çevredekiler hayatlarını tehlikeye atarak sakinleştirmeye çalıştı.
KAÇAN ZANLI YAKALANDI
Saldırı sonrası kaçan şüpheli, Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından aranmaya başlandı. İnsel, kaçtığı Esenyurt İlçesi'ndeki Balıkyolu Mahallesi'nde yakalanırken, olayda kullandığı tabancaya da el konudu.
"ALACAK-VERECEK HUSUMETİMİZ VAR"
Yaralı Ağraş, ifadesinde, “Kuzenim Hasan İnsel ateş etti. Aramızda alacak-verecek konusunda husumet var. Görüştüğümüz sırada belinden çıkardığı tabanca ile ateş etmeye başladı" dedi.