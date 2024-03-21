O anlar kamerada! Kuzenini sokakta vurdu!

İstanbul'da olay, 18 Mart Pazartesi günü, öğle saatlerinde, Avcılar'da Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Camii Sokak'ta meydana geldi.

ÖNCE TARTIŞTI SONRA TETİĞE BASTI

DHA'da yer alan habere göre Hasan İnsel, alacak konusunda tartıştığı kuzeni Veysel Ağraş'a tabanca ile ateş etti. Ağraş'ı yaraladıktan sonra bağırarak, birkaç el daha ateş eden şüpheliyi çevredekiler hayatlarını tehlikeye atarak sakinleştirmeye çalıştı.