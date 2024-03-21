En riskli sürücüler boşanmış olanlar

Unico Sigorta Genel Müdürü Ender Güzeler, şirketin 2023 yılında özkaynak kârlılığını yüzde 134'e çıkardığını kaydederek Jan Nahum tarafından çoğunluk hissesi satın alınan şirketin toparlanmasında tarifelerin yeniden oluşturulması ve makine öğrenmesinin kullanılmasının büyük payı olduğunu söyledi. Yapay zeka kullanımı ile trafik ve kasko sigortasında riski düşük grupları ağırlıklı olarak sigortaladıklarını anlatan Güzeler, bu alanda yaptıkları istatistik çalışmada en riskli grubun boşanmış kişiler olduğunu söyledi. Güzeler'in verdiği bilgilere göre Unico geçen yıl 238 milyon lira olan kârını 1 milyar liranın üstüne 3,2 milyar lira olan prim tutarını 7,1 milyar liraya yükselttiğini vurguladı. Güzeler sigorta şirketinin kârının ağırlıklı olarak mali alandan geldiğini bu alanda yatırımlarının mevduat ve fonlar olduğunu dile getirdi.

ÖZSERMAYE KÂRLILIĞI YÜZDE 131 Prim Üretimi (TL) 7.105.799.900 Pazar payı artışı (%) 12,59 Sektörün reel büyümesi (%) 27,61 Net Kârlılık (%) 15,13 Öz Sermaye Kârlılığı (%) 131,20

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Güzeler şirketin şu anda pazar payının yüzde 1,66 olduğunu ve bunu yüzde 3,5'e çıkarmayı hedeflediklerini belirterek primi 13,7 milyar ve kârı 2 milyar liraya çıkarma hedeflerinin olduğunu kaydetti. Güzeler yakın zamanda sağlık sigortasına da giriş yapacaklarını yangın ve mühendislik sigortalarında büyüyen bin şirket olmayı amaçladıklarını söyledi.

TRAFİKTE 5 PUAN ZARAR VAR

Çok tartışılan trafik sigortasında şu anda hasar prim oranının yüzde 145 olduğunun altını çizen Güzeler, buna acente payı gibi giderler de eklendiğinde rakamın yüzde 160'a çıktığını, sigorta şirketlerinin yüzde 55 mevduat faizi almaları durumunda dahi 5 puanlık kayıpla karşılaştıklarını belirtti. Güzeler sigorta şirketlerinin ancak ekonomideki büyümeye paralel kazanç elde edebileceğini söyledi.