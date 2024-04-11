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        Haberler Dünya NYT: ABD, Boeing 787 Dreamliner uçaklarının "güvenli olmadığı" iddiasına ilişkin inceleme başlattı

        NYT: ABD, Boeing 787 Dreamliner uçaklarının "güvenli olmadığı" iddiasına ilişkin inceleme başlattı

        ABD merkezli New York Times (NYT) gazetesi, bir Boeing çalışanının "şirketin 787 Dreamliner tipi yolcu uçaklarının güvenli olmadığını" öne sürmesinin ardından ABD Federal Havacılık İdaresinin (FAA) inceleme başlattığını iddia etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 00:20 Güncelleme: 11.04.2024 - 00:20
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        NYT: ABD, Boeing 787 Dreamliner uçaklarının "güvenli olmadığı" iddiasına ilişkin inceleme başlattı
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        NYT'nin haberine göre, FAA, Boeing şirketinde 10 yılı aşkın süredir çalışan Sam Salehpour'un Boeing 787 Dreamliner uçaklarının hatalı olduğunu iddia etmesinin ardından inceleme başlattı.

        NYT'ye konuşan ve uçak serisinin üretiminde yer alan mühendis Salehpour, 787 Dreamliner'ın gövde parçalarının uygunsuz şekilde birbirine bağlandığını ve uçuş sırasında parçalanabilme ihtimali olduğunu ileri sürdü.

        Gövde parçalarının farklı üreticilerden geldiğini, bu nedenle birbirlerine yüzde 100 uymadığını savunan Salehpour, bu sorunu defalarca anlatmaya çalıştığını ancak şirket yetkililerinin kendisini dinlemediğini belirtti.

        Salehpour'un avukatı Debra S. Katz, havacılık idaresinin müvekkili ile 5 Nisan'da görüştüğünü açıkladı.

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        ŞİRKET İDDİLARI YALANLADI

        Boeing'in şirket sözcüsü Paul Lewis ise bu durumun uçağın dayanıklılığı veya güvenliği üzerinde hiçbir etkisinin olmadığını savundu.

        Şirket mühendislerinin uçağın uzun süreli kullanımında güvenlik sorunu oluşup oluşmayacağına ilişkin detaylı bir analiz çıkarma sürecinde olduklarını belirten Lewis, "bu durumun yakın zamanda sorun olmayacağını" ifade etti.

        Lewis'in açıklamasının ardından şirket, 787 Dreamliner'ın güvenliğinden emin olduklarını vurgulayarak iddiaları yalanladı.

        ESKİ BOEİNG ÇALIŞANI BARNETT ARACINDA ÖLÜ BULUNMUŞTU

        Şirket ürünlerinin kalitesine yönelik endişelerini dile getiren eski Boeing çalışanı John Barnett, 11 Mart'ta aracında ölü bulunmuştu.

        Barnett, 2019'da "787 Dreamliner" tipi yolcu uçaklarında kabin basıncının aniden düşmesi halinde yolcu koltuklarının üzerinde bulunan oksijen maskelerini otomatik açan sistemlerin büyük bölümünde üretim hatası olduğunu iddia etmişti.

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