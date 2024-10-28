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        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay Zeka Nvidia, Apple'ı geçerek dünyanın en değerli şirketi oldu - Teknoloji Haberleri

        Nvidia, Apple'ı geçerek dünyanın en değerli şirketi oldu

        Büyüyen yapay zeka ekosistemi, artan AI çip talebini beraberinde getirirken bu alanda liderler arasında yer alan Nvidia'nın hisse değeri de taleple doğru orantılı olarak yükseldi. Şirket, Apple'ı geride bırakarak dünyanın en değerli şirketi oldu. Nvidia'ın hisse senedi değeri, rekor bir yükselişle 3,53 trilyon dolar seviyesine ulaştı. Apple'ın 3,52 trilyon dolar değerine yaklaştı.

        Giriş: 28.10.2024 - 11:03 Güncelleme: 28.10.2024 - 11:03
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        Nvidia Apple'ı geride bıraktı!
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        1993 yılında Jensen Huang, Chris Malachowsky ve Curtis Priem tarafından kurulan ve son birkaç yılda beklentilerin çok üzerinde yükseliş yakalayan çip üreticisi Nvidia, Apple'ı geride bırakarak dünyanın en değerli şirketi konumuna yükseldi.

        İlk başta oyunlar ve medya için 3D grafikler sunan bir şirket olarak ortaya çıkan şirket,

        1999 yılında, grafik işlem birimi (GPU) teknolojisini geliştirdi ve bu teknoloji, bilgisayar grafiklerinin kalitesini önemli ölçüde artırdı. 2006 yılında CUDA mimarisini tanıttı, bu da GPU'ların bilimsel araştırmalar ve AI uygulamaları için kullanımını mümkün kıldı.

        YAPAY ZEKA DÖNÜM NOKTASI OLDU

        2006 yılındaki bu yapay zeka alanına girişi şirketin bugün geldiği noktaya olan serüveninin başlangıcı denebilir. Son yıllarda ise Nvidia, AI çiplerine olan talep artışıyla rekor bir büyüme yaşadı. 2024 yılında, Nvidia'nın hisse senedi değeri 1 trilyon doları aşarak Apple'ı geçti. Bu durum, Nvidia'nın AI teknolojilerindeki liderliğini ve Apple'ın rekabet gücünü hakkında önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor.

        Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Nvidia CEO'su Jensen Huang, "Daha fazla şirketin günlük işlerinde yapay zeka kullanımını benimseyeceği ve Nvidia çiplerine olan talep devam edeceği düşünüyoruz" dedi. Nvidia, AI çiplerine olan talep devam ederse, bu durum şirketin değerini daha da artırabilir.

        Nvidia, AI çiplerine olan talep devam ederse, bu durum şirketin değerini daha da artırabilir. Şirketin gelecekteki hedefleri ve stratejileri, AI teknolojilerindeki liderliğini sürdürmek ve genişlemektedir. Nvidia'nın AI teknolojilerindeki liderliği, şirketin büyümesini ve gelecekteki başarısını şekillendirecek. Bu gelişme, Nvidia'nın AI teknolojilerindeki liderliğini ve Apple'ın rekabet gücünü hakkında önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor. Nvidia, AI çipleri alanında liderliğini sürdürmeye ve gelecekte daha da büyümeye kararlı görünüyor.

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