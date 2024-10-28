Nvidia, Apple'ı geçerek dünyanın en değerli şirketi oldu

1993 yılında Jensen Huang, Chris Malachowsky ve Curtis Priem tarafından kurulan ve son birkaç yılda beklentilerin çok üzerinde yükseliş yakalayan çip üreticisi Nvidia, Apple'ı geride bırakarak dünyanın en değerli şirketi konumuna yükseldi.

İlk başta oyunlar ve medya için 3D grafikler sunan bir şirket olarak ortaya çıkan şirket,

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1999 yılında, grafik işlem birimi (GPU) teknolojisini geliştirdi ve bu teknoloji, bilgisayar grafiklerinin kalitesini önemli ölçüde artırdı. 2006 yılında CUDA mimarisini tanıttı, bu da GPU'ların bilimsel araştırmalar ve AI uygulamaları için kullanımını mümkün kıldı.

YAPAY ZEKA DÖNÜM NOKTASI OLDU 2006 yılındaki bu yapay zeka alanına girişi şirketin bugün geldiği noktaya olan serüveninin başlangıcı denebilir. Son yıllarda ise Nvidia, AI çiplerine olan talep artışıyla rekor bir büyüme yaşadı. 2024 yılında, Nvidia'nın hisse senedi değeri 1 trilyon doları aşarak Apple'ı geçti. Bu durum, Nvidia'nın AI teknolojilerindeki liderliğini ve Apple'ın rekabet gücünü hakkında önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Nvidia CEO'su Jensen Huang, "Daha fazla şirketin günlük işlerinde yapay zeka kullanımını benimseyeceği ve Nvidia çiplerine olan talep devam edeceği düşünüyoruz" dedi. Nvidia, AI çiplerine olan talep devam ederse, bu durum şirketin değerini daha da artırabilir.

Nvidia, AI çiplerine olan talep devam ederse, bu durum şirketin değerini daha da artırabilir. Şirketin gelecekteki hedefleri ve stratejileri, AI teknolojilerindeki liderliğini sürdürmek ve genişlemektedir. Nvidia'nın AI teknolojilerindeki liderliği, şirketin büyümesini ve gelecekteki başarısını şekillendirecek. Bu gelişme, Nvidia'nın AI teknolojilerindeki liderliğini ve Apple'ın rekabet gücünü hakkında önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor. Nvidia, AI çipleri alanında liderliğini sürdürmeye ve gelecekte daha da büyümeye kararlı görünüyor.