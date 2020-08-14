İşletmeci Nusret Gökçe, Yunanistan Mikonos'ta 10 kiloluk bir taşla yayınladığı spor videolarının ilgiyle takip edilmesinin ardından, taşı İstanbul'daki restoranına getirmişti.

Taşı 1 milyon dolara satışa sunan Gökçe, alıcı bulamayınca altın fiyatlarının yükselmesini fırsata çevirdi. İşletmeci, taşı altın ile kaplattırarak yeniden satışa çıkardı.

Nusret Gökçe, sosyal medya hesabından taşı tek kolu ile kaldırdığı pozunu yayınlayarak altına "Fiyat şimdi 2 milyon dolar olarak değişti" notunu düştü.

Gökçe'nin kısa sürede takipçilerinden ilgi gören paylaşımına binlerce beğeni yağdı.