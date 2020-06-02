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ADB'de 46 yaşındaki George Floyd'un bir polis tarafından boğularak öldürülmesine ünlü isimler sessiz kalmadı. Tuz serpme hareketi ile adını dünyaya duyuran Nusret Gökçe de, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşım ile konuyla ilgili mesaj verdi.

Gökçe, daha önce ABD'deki restoranlarından birinde çektiği bir videoyu yayınladı.

Paylaşımda ise, bebeğe biberonu ile süt içirdiği görülen Gökçe, fon müziğinde İbrahim Tatlıses'in 'Saygımız Vardır' şarkısı ile ırkçılığa karşı olduğu mesajını verdi.

ŞARKININ SÖZLERİ ŞU ŞEKİLDE:

Bir karınca yuvasını kaybetse

O gece yatamam kaygımız vardır

Bir yaprak dalından sararıp düşse

Ezilir yüreğim duygumuz vardır

Ha kutuplarda bir eskimo genci

Ha Afrika'da garip bir zenci

Fark etmez ne dili ne rengi

Madem ki insandır saygımız vardır

İnsanı insandan ayırmam ki

Bu bizden diyerek kayıramam ki

Sanmayın sesimi duyuramam ki

İnsanız insana saygımız vardır