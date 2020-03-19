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'Saltbea' hareketi ile adını tüm dünyaya duyuran Nusret Gökçe, geçtiğimiz gün hayranlarına sosyal medyadan bir sürpriz yaptı.

Instagram'ın hikaye kısmından telefon numarasını, "Beni ne zaman isterseniz arayın. Bir telefon kadar yakınım" ifadelerini kullanarak paylaşan Gökçe, kısa sürede binlerce arama aldı.

Sevenlerinin çağrılarını kabul eden Nusret Gökçe, konuşmalarını da yayınlamayı ihmal etmedi.