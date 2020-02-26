'Salt bae' hareketi ile dünya çapında bir ün kazanan Nusret Gökçe, Instagram'a eklediği karelerle dikkat çekmeye devam ediyor.

Gökçe, sosyal medya hesabından, helikopterle New York üzerinde uçarken şehri tuzladığı anları çekerek takipçilerine sınırları zorlayan bir gösteri sergiledi.