Nusret Gökçe, Marmaris'teki işletmesini kontrol etmeye gitti. Hem çalışıp hem tatil yapan Gökçe, sağanak yağmuru aldırış etmedi.

Gökçe, konakladığı otelin plajında sağanak yağış sırasında önce spor yaptı, ardından da elbiseleriyle denize atladı.