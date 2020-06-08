

Birçok kullanıcı, Nusret'in paylaşımını eleştirdi. Bu isimlerden biri de oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan oldu.



Usta sanatçı, Nusret'in yayınladığı kareye, George Orwell’ın 'Bütün hayvanlar eşittir. Bazıları daha eşittir' sözüyle tepki gösterdi.