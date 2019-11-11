Nusret, New York’taki şubesinden günde 130 bin dolar (750 bin TL) ciro yapıyor.



Bize maaş ve bahşişler olmak üzere haftalık 2 bin dolar (11 bin 500 TL) ödüyordu. Ama bunun ne kadarının bahşiş olduğunu gizliyordu. Sorduğumuzda cevap vermiyordu.