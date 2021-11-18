Nusret'e bir dava daha

"MİNİ ETEK GİYMEM İSTENDİ"

Bir başka davada ise barmen olarak çalışan Dominik kökenli Elizabeth Cruz, kendisine Türk kadın çalışanların görmediği bir şekilde davranıldığını söyledi. Cruz, normal üniformayla işe gittiğinde kendisine eve giderek “daha kısa bir etek, topluklu ayakkabı ve dar bir üst” giymesini istediklerini iddia etti.