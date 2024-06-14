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        Haberler Gündem 3. Sayfa Nursel Türkmen'i dövüp öldüren kocası Mestan Türkmen yakalandı - Son dakika haber | Son dakika haberleri

        Karısını döverek öldürdü! Polis onu arıyordu!

        Aydın'ın Efeler ilçesinde, karısı 50 yaşındaki Nursel Türkmen'i, darp ederek öldürdüğü iddia edilen ve olayın ardından bir haftadır sırra kadem basan cinayet şüphelisi Mestan Türkmen aranıyordu. polis ekipleri tarafından olaydan 1 hafta sonra yakalanarak gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 14:49 Güncelleme: 14.06.2024 - 17:16
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        Karısını döverek öldürdü! Polis onu arıyordu!
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        Aydın'da olay, 7 Haziran Cuma günü Cuma Mahallesi 202 Sokak üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eve gelen 14 yaşındaki kız çocuğu, annesi Nursel Türkmen'i (50) yerde hareketsiz yatarken buldu.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ SAPTANDI

        İHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Türkmen'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        DÖVÜLEREK KATLEDİLMİŞ

        Polis ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede Türkmen'in darp neticesinde hayatını kaybettiği şüphesi üzerinde durulduğu öğrenildi.

        KATİL KOCA 1 HAFTA SONRA YAKALANDI

        Kız çocuğu ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürülürken bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşadıkları iddia edilen Türkmen'in eşi Mestan Türkmen (52) polis ekipleri tarafından olaydan 1 hafta sonra yakalanarak gözaltına alındı.

        ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Türkmen, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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        #Aydın
        #Son dakika haberler
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