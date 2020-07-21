Nusel Aksoy kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular merak konusu oldu. TikTok fenomeni olan Nursel Aksoy 4 aracın kendisinin önünü kestiğini ve ayağından silahla vurulduğunu açıkladı.

NURSEL AKSOY KİMDİR?

20 yaşında olan Nusel Aksoy aslen Mardin'li. Genç fenomenin TikTok uygulamasında binlerce takipçisi bulunuyor.