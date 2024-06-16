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        Haberler Spor Futbol Almanya Nuri Şahin planlarını anlattı: Bu şehre yakışan... - Futbol Haberleri

        Nuri Şahin planlarını anlattı: Bu şehre yakışan...

        Dortmund'un başına geçen Nuri Şahin, taktik anlayışı için "Topa sahip olmak ve oyunu domine etmek istiyoruz. Oynattığım futbolun bu şehre yakışmasını istiyorum. Burada olduğum için çok mutluyum" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 16.06.2024 - 10:33 Güncelleme: 16.06.2024 - 10:33
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        Nuri Şahin planlarını anlattı!
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        Edin Terzic'in yardımcılığını yapan Nuri Şahin, Alman hocanın yerini alarak Borussia Dortmund'un teknik direktörü oldu. Bundesliga devi ile 3 yıllık sözleşme imzalayan 35 yaşındaki genç çalıştırıcı, benimseyeceği oyun anlayışını anlattı.

        Daha önce futbolcu olarak görev yaptığı kulüple derin bir bağının olduğunu söyleyen Şahin, şunları söyledi:

        "Borussia Dortmund'un teknik direktörü olduğumu söyleyebildiğim ve bu sorumluluğun, bu onurun bana verildiği için çok mutluyum. Bu benim için dünyalara bedel; bu kulüple, bu şehirle olan bağım. Bununla birlikte Borussia Dortmund'un teknik direktörü olmak otomatik olarak gerçekleşen bir şey değil. Son birkaç yıldır bu yönde ilerliyorum ve bir noktada bu hayalimi gerçekleştirebilmek için her şeyimi iyi bir antrenör olmaya yatırmaya çalıştım."

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        "Topa sahip olmak ve oyunu domine etmek istiyoruz. Oyunun her yönüne ihtiyacımız var. Modern oyun basitçe her şeyi yapmanızı gerektirir. Topa sahip olmak elbette harikadır, ancak tek başına size yardımcı olmaz; aynı zamanda savunmamız da gerekecek. Her zaman rakiplerimizden bir gol fazla attığımızdan emin olmak istiyoruz. Oynadığımız futbolun bu şehre yakışmasını istiyorum."

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