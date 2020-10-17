Nuri Pakdil anılıyor 0:00 / 0:00

Kudüs Şairi olarak bilinen, mütefekkir, şair, deneme ve oyun yazarı Nuri Pakdil, vefatının birinci yılında anılıyor

HABERTURK.COM

18 Ekim 2019'da 85 yaşındayken hayatını kaybeden edebiyatının önemli isimlerinden Nuri Pakdil vefatının birinci yılında Eyüp Sultan Belediyesi tarafından özel bir anma töreni gerçekleştirilecek.

Bu yıl; edebiyatta, kültürde ve düşüncede sürekliliği sağlamak amacıyla son 10 yılda kaybettiğimiz yazarlar için özel anma programları düzenleyecek olan Eyüp Sultan Belediyesi, ilk programını 20 Ekim Salı, saat 18'de Nuri Pakdil anmasıyla başlatacak.

Nuri Pakdil için Zal Mahmut Paşa Külliyesi Kültür Sanat Merkezi'nde yapılacak anma programının ardından özel fotoğraflarından oluşan sergisinin de açılışı yapılacak. Adı Nuri Pakdil'in adıyla birlikte anılan ender insanlardan biri olan Necip Evlice de anma ekinliğinde merhum usta şairi anlatacak. Gözlerini uçuruma düşürse de usta ile birlikte hatırlanacak delikanlı bir edebiyat adamı olan Evlice'nin yanı sıra yazar Enes Batman'da anma töreninde yer alacak.

Kahramanmaraş'ta 1934'te dünyaya gelen Nuri Pakdil, ailesinin tavrı nedeniyle eğitim hayatını aralıklarla sürdürdü. İlkokuldan itibaren yazmaya başlayan Pakdil, ortaokulda iken tanıştığı Büyük Doğu Dergisi ile hem düşünce ve hem de yazı macerasına ivme kazandırdı. Ailesinin okumasını istemediğini 'Bir Yazarın Notları'ndaki yazısında dile getiren usta edebiyatçı, bu durumu şöyle anlatmıştı; "İlkokulun öğretisiyle, annemin babamın öğretisi kanlı bıçaklı savaş halinde miydi birbiriyle? Ama evimize kimi günler oturmaya gelen o çok sevdiğim bayan öğretmenimi, annem de çok sevmez miydi? Annem, bazen bu öğretmenimle de gözyaşları içinde konuşmaz mıydı? Şu ilkokul, hep düğüm atılan acayip bir iplik miydi? Annem, babam ilkokuldan, genelde, tüm okullardan neden bu denli tiksiniyordu? Başka kentlerde de var mıydı ilkokulu, genelde tüm bu okulları özdeş bir duyguyla gören anne babalar?"