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Nuri Alço kimdir? Nuri Alço aslen nereli ve kaç yaşında? İşte Nuri Alço'nun oynadığı filmler ve diziler...

Nuri Alço ismi araştırılmaya başlandı. Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Nuri Alço, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da Trend Topic listesine girdi. Binlerce Twitter kullanıcı Nuri Alço ile ilgili tweetler atmaya başladı. Peki, Nuri Alço kimdir? Nuri Alço aslen nereli ve kaç yaşında? İşte Nuri Alço'nun oynadığı filmler ve diziler...

16.11.2020 - 15:44 | Güncelleme: ABONE OL
Nuri Alço kimdir? Nuri Alço aslen nereli ve kaç yaşında? İşte Nuri Alço'nun ynadığı filmler ve diziler...

Nuri Alço bugünün en çok merak edilen isimlerinden biri oldu. Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri de Nuri Alço oldu. En son İkizler Memo-Can dizisinde Engerek Ali rolüyle seyirci karşısına çıkan usta oyuncu Nuri Alço'ya dair her şey merak ediliyor. Nuri Alço kimdir? Nuri Alço aslen nereli ve kaç yaşında? İşte Nuri Alço'nun oynadığı filmler ve diziler...

NURİ ALÇO KİMDİR?

Nuri Alço 26 Nisan 1951 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldi. 69 yaşındaki Türk sinema oyuncusu Nuri Alço'nun baba tarafı Bulgaristan göçmenidir. Dedesi Kırkpınar pehlivanı Kel Aliço'dur. Bankacılık ve ilaç mümessilliğinin ardından Günaydın ve Saklambaç gazetelerinde mankenlik de yapan oyuncu, 1974 yılında Okan Uysaler'in kendisine rol vermesiyle Yeşilçam’a geçti. Eskişehir'deki Altay Spor Kulübünde ve Ordu Milli Takımında profesyonel olarak Voleybol oynadıktan sonra bir süre çeşitli işlerde uğraştı. Daha sonra Yeşilçam´da genellikle de tecavüzcü ve kötü adam rollerini oynamıştır. 80'li yılların erotik simgelerinden Ahu Tuğba ile bazı filmlerde rol almıştır. Benzemez Kimse Sana programının ikinci sezonunda yarışmıştır.

NURİ ALÇO'NUN EŞİ KİM?

Ünlü oyuncu 2020 yılında 36 yaşındaki Burcu Sezginoğlu ile dünya evine girdi.

NURİ ALÇO'NUN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

YılFilmRol
1977Ah Bu Ne Dünya
1980Sönmüş Ocak
1981Feryada Gücüm YokOğuz
1982Günaha GirmeErol
Islak MendilNuri
Nasıl İsyan EtmemYalçın
Hasret Sancısı
1984Bir Sevgi İstiyorum
YosmaSelim
Kayıp KızlarReşit
Taçsız Kraliçe
1985Altar Hunka
Katiller de Ağlar
O Kadınlardan Biri
Tele KızlarYusuf
Yakılacak Kadın
1986Alın Yazım
AyrılamamŞehmuz
Sevgi Çıkmazı
Aşk Ve KinNejat
Hayat KöprüsüNuri
Vazife UğrunaNaci
Akrep
1987Kurtar BeniFettah
Kader UtansınTarık
Yavrumu Kurtarın
O Bir MelektiAdnan
1989Bir Aşk Bin Günah
Kavgamız
Polis Dosyası
1990Sözde Kızlar
1993Yabancı
Can Borcu
1994Deliler Kudurunca
Bir Kral
Yaz AşklarıHakan
1996Cinayet Masası
1997Kır Çiçekleri
2000Yaralı Kurt
2002Şahin
2003Dilan Derviş
ÖmerçipPsikopat Nuri
2004Sen Küçüksün
Şubat SoğuğuArif Zorlukaya
2005Düzen
Ver Elini İstanbulRıza
2006Can Pazarı
Acı Ekmek
Akbabalar
Meçhule Gidenler
2008NekrütVahit
2011Günah Keçisi
2014Krallar Kulübü

YılFilmRol
2002Lahmacun ve PizzaBabür Zımba (Konuk Oyuncu)
2003Lise DefteriAhmet Cevaloğlu (Ediz'in babası)
2004Avrupa YakasıKonuk Oyuncu
2004Şubat SoğuğuArif Zorlukaya
2005Gerçek KesitŞevket (Kabus adlı bölümde)
2010Akasya DurağıKonuk Oyuncu
2015Kardeş PayıKendisi (Konuk Oyuncu)
2018Meleklerin AşkıKendisi (Konuk Oyuncu)
2019İkizler Memo-CanEngerek Ali

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