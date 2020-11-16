Nuri Alço bugünün en çok merak edilen isimlerinden biri oldu. Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri de Nuri Alço oldu. En son İkizler Memo-Can dizisinde Engerek Ali rolüyle seyirci karşısına çıkan usta oyuncu Nuri Alço'ya dair her şey merak ediliyor. Nuri Alço kimdir? Nuri Alço aslen nereli ve kaç yaşında? İşte Nuri Alço'nun oynadığı filmler ve diziler...

NURİ ALÇO KİMDİR?

Nuri Alço 26 Nisan 1951 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldi. 69 yaşındaki Türk sinema oyuncusu Nuri Alço'nun baba tarafı Bulgaristan göçmenidir. Dedesi Kırkpınar pehlivanı Kel Aliço'dur. Bankacılık ve ilaç mümessilliğinin ardından Günaydın ve Saklambaç gazetelerinde mankenlik de yapan oyuncu, 1974 yılında Okan Uysaler'in kendisine rol vermesiyle Yeşilçam’a geçti. Eskişehir'deki Altay Spor Kulübünde ve Ordu Milli Takımında profesyonel olarak Voleybol oynadıktan sonra bir süre çeşitli işlerde uğraştı. Daha sonra Yeşilçam´da genellikle de tecavüzcü ve kötü adam rollerini oynamıştır. 80'li yılların erotik simgelerinden Ahu Tuğba ile bazı filmlerde rol almıştır. Benzemez Kimse Sana programının ikinci sezonunda yarışmıştır.

NURİ ALÇO'NUN EŞİ KİM?

Ünlü oyuncu 2020 yılında 36 yaşındaki Burcu Sezginoğlu ile dünya evine girdi.

NURİ ALÇO'NUN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER