Nuri Alço: Anjelik, öyle bir cümle kullanmamış
Nuri Alço, Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin'in verdiği bir röportajda kendisi için "Yardım ediyor gibi görünüp, prim kasıyor" dediği yönündeki cümleye tepki gösterdi. Alço; "Anjelik, beni aradı; 'Ağabey, böyle haberler çıkmış. Ben böyle bir şey demedim, haberin olsun' dedi" ifadesini kullandı
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KOAH nedeniyle hayatını kaybeden Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin'in verdiği bir röportajda, Nuri Alço'ya sitem ederek; "Yardım ediyor gibi görünüp prim kasıyor" şeklinde ifadesi yer aldı.
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Nuri Alço, konu hakkında sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.
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"BEN BÖYLE BİR ŞEY DEMEDİM"
Nuri Alço, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Sevgili kızım Anjelik ile sürekli irtibat halindeyiz. Bugün hakkımızda çıkan 'Anjelik'ten Nuri Alço'ya sert sözler, prim kasıyor' tarzında yazılan haberleri okudum ve ciddi anlamda üzüldüm. Bunun üzerine Anjelik beni aradı; "Ağabey, böyle haberler çıkmış. Ben böyle bir şey demedim, haberin olsun" dedi. Anjelik benim elimde doğdu sayılır, ilk adımlarını ben attırdım. Onlar benim ailem. Üzüntümün tarifi yok.
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"ELİMDEN NE GELİYORSA YAPMAYA ÇALIŞIYORUM"
Ahu'muzu buraya getirelim, son görevimizi yapalım, sadece buna odaklanmış durumdayım. Bunun için de elimden ne geliyorsa yapmaya çalışıyorum. Ahu'nun Türkiye'ye getirilmesi işlemleri, ABD prosedürleri gereği 1 hafta bulacak diye tahmin ediyorum."
Fotoğraflar: HT Magazin, DHA, AA