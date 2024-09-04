Nuri Alço: Anjelik, öyle bir cümle kullanmamış

"BEN BÖYLE BİR ŞEY DEMEDİM"

Nuri Alço, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Sevgili kızım Anjelik ile sürekli irtibat halindeyiz. Bugün hakkımızda çıkan 'Anjelik'ten Nuri Alço'ya sert sözler, prim kasıyor' tarzında yazılan haberleri okudum ve ciddi anlamda üzüldüm. Bunun üzerine Anjelik beni aradı; "Ağabey, böyle haberler çıkmış. Ben böyle bir şey demedim, haberin olsun" dedi. Anjelik benim elimde doğdu sayılır, ilk adımlarını ben attırdım. Onlar benim ailem. Üzüntümün tarifi yok.