Nurgül Yeşilçay ile Necati Kocabay'ın Marmaris tatili
Marmaris'te tatil yapan Nurgül Yeşilçay ile Necati Kocabay, bir plajda görüntülendi
- 1
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Nurgül Yeşilçay, uzun süredir aşk yaşadığı Necati Kocabay ile tatil yapmak için Marmaris'te gitti.
- 2
Bir plajda görüntülenen Nurgül Yeşilçay, gün boyunca güneşin keyfini çıkardı.
- 3
Bej bir mayo giymeyi tercih ettiği görülen Nurgül Yeşilçay, saçlarını toplayıp güneş gözlüğü taktı.
-
- 4
Sevgilisinin yanına sonradan gelen Necati Kocabay ise Yeşilçay'ın yanındaki şezlonga uzandı.
- 5
Birlikte güneşlenen Nurgül Yeşilçay ile Necati Kocabay, bir ara romantik anlar yaşadı. Çiftin o anları objektiflere böyle yansıdı.