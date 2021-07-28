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Nurgül Yeşilçay: Evlenmek için çok üşeniyoruz! - Magazin haberleri

Nurgül Yeşilçay: Evlenmek için çok üşeniyoruz!

Yapımcı Necati Kocabay ile aşk yaşayan Nurgül Yeşilçay, muhabirlerin 'evlilik' sorularına yanıt verdi. Ünlü oyuncu, "Vallahi evlenmek için vakit bulamıyoruz. Bir de doğruyu söylemek gerekirse biz evlilik için çok üşeniyoruz ya! Arkadaşlarımızın da diline düştük. Onlar, 'Organize edip, sizi çağıracağız.' diyorlar." şeklinde konuştu

28.07.2021 - 10:33 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Nurgül Yeşilçay, önceki akşam sevgilisi Necati Kocabay ve oğlu Osman Nejat Özer'in de aralarında bulunduğu kalabalık bir arkadaş grubuyla birlikte Bebek'teki bir otelde yemekteydi.

    Oğulunun çok önemli bir sanat okulunu kazandığını ve onun için kutlama yemeğine çıktıklarını ifade eden Yeşilçay, gazetecilerle sohbet etti.

  • "EVLENMEK İÇİN ÇOK ÜŞENİYORUZ"

    Necati Kocabay ile uzun süredir birliktelikleri devam eden Nurgül Yeşilçay, muhabirlerin 'evlilik' ile ilgili sorularına yanıt verdi.

    45 yaşındaki ünlü oyuncu, "Vallahi evlenmek için vakit bulamıyoruz. Bir de doğruyu söylemek gerekirse biz evlilik için çok üşeniyoruz ya! Arkadaşlarımızın da diline düştük. Onlar, 'Organize edip, sizi çağıracağız.' diyorlar. Siz düşünün gerisini artık." dedi. 

  • "HAYATIMIN AŞKI"

    2004 yılında evlendiği meslektaşı Cem Özer'den 6 yıl sonra boşanan Nurgül Yeşilçay, Necati Kocabay ile ilişkisi hakkında, "Hayatımın aşkını buldum, çok mutluyum" açıklamasını yapmıştı.

  • ŞARKILI TEKLİF

    Yeşilçay, geçtiğimiz günlerde sevgilisinden aldığı evlenme teklifini anlatmıştı. Nurgül Yeşilçay, "Bir sabah evdeyiz, benim için yaptığı müzik listesini açtı. Dinliyoruz, gayet normal rutinlerimize devam ediyoruz, sabah kahvesi falan... Bir şarkı çıktı birden. Aaa! Onun sesi! Bana özel şarkı bestelemiş! Şarkı şöyle, sıkı durun! ‘Benimle evlenmen lazım. Ömür boyu ayaklarını ben ısıtırım. Soğanları ben doğrarım. Seni hiç ağlatmam, hep güldürürüm. Sımsıkı sarılırım. Benimle evlenmen lazım...’ Çok romantikti bir andı. Aşkım benim..." ifadelerini kullanmıştı.

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