Nurdoğan Rigel, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde öğrencisi Savash Porghamrezaeieh'in şikayeti sonrasında 5 ay hapis cezası almasının ardından gündeme geldi. DHA'nın haberine göre Rigel, mahkemede yazılı savunma sundu. Savunmasında hiçbir öğrencisi ile sorun yaşamadığını savunarak suçlamaları kabul etmedi. Kararını açıklayan mahkeme, Rigel'i, görevi kötüye kullanmak suçundan 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme iyi hal indirimi ile cezayı 5 aya düşürdü ve 5 yıl süre ile erteledi.

NURDOĞAN RİGEL KİMDİR?

Nurdoğan Rigel, 10 Ağustos 1961 yılında dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi Basın-Yayın Yüksek Okulu'ndan mezun oldu. Yüksek lisans ve doktorasını İstanbul Üniversitesi Basın-Yayın Yüksek Okulu'nda tamamladı. Doktora sonrası burslu olarak ABD'ye gitti. 1995 yılında iletişim bilimleri doçenti oldu. Türk Haberler Ajansı (THA) ve Güneş Gazetesi'nde çalıştı. 1990 yılından bu yana İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde görev yapıyor.

NURDOĞAN RİGEL'İN AKADEMİK ÇALIŞMALARI

Elektronik Rönesans (1991)

Kağıt Kaplanlar (1993)

Medya Ninnileri (1993)

Haber, Çocuk ve Şiddet (1995)

Şahlanan Şiddet (1995)

Rüya Körleşmesi (2000)

İleti Tasarımında Haber (2000)

Kadife Karanlık (2001)

Matriksi Şimşek Olan Metinler (2010)

Kanatlı Kelimeler (2010)