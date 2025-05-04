Numia Vero Volley Milano: 3 - VakıfBank: 1 | MAÇ SONUCU

Temsilcimiz VakıfBank, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Final Four’un 2’nci günüde 3’üncülük maçında İtalyan ekibi Numia Vero Volley Milano'ya 3-1 yenilerek turnuvayı 4. sırada bitirdi.

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Turnuvanın ilk maçında dün Savino Del Bene Scandicci’ye 3-0 yenilerek final şansının yitiren Vakıfbank bronz madalya maçının ilk setinde 25-15 geride tamamladı. Temsilcimiz 2’nci sette etkili olan Egonu ve Orro’nun etkili oyunlarını savunmakta zorlanınca bu seti de 25-19 kaybetti. Büyük bir mücadeleye sahne olan 3’üncü setteki başarılı oyunu ile seti 25-23 önde tamamlayan VakıfBank 4’üncü sete de iyi başlamasına rağmen 25-18 kaybederek maçtan maçtan 3-1 mağlup ayrıldı ve turnuvada 4’üncü oldu.