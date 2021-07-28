Nükleer santral ekipmanları üretiminde ortaklık

AA

Mısır Elektrik ve Yenilenebilir Enerji Bakanı Muhammed Şakir yaptığı yazılı açıklamada, Mısır'dan teknik bir heyetin Rusya'nın daveti üzerine nükleer projenin ekipmanlarının üretimine başlanma törenine katılmak için Moskova'ya gittiğini aktardı.

Rusya ve Mısır 11 Aralık 2017'de Mısır'ın batısında yer alan Ed-Daba bölgesinde nükleer santralin inşası için anlaşma imzalamıştı.

Maliyetinin 21 milyar doları bulması beklenen nükleer santral projesi tamamlandığında 4 bin 800 megavat elektrik üretim kapasitesine sahip olacak. 4 üniteden oluşacak projenin yapımının 2029'da sona ermesi bekleniyor.

Rusya, nükleer santralin çalıştırılması ve ünitelerin inşası için Mısır'a 25 milyar dolar kredi vermişti.