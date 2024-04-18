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        Haberler Sağlık Organlarını bağışlayan Melek, üç gün sonra kazada hayatını kaybetti

        Organlarını bağışlayan Melek, üç gün sonra kazada hayatını kaybetti

        Yalova-Bursa karayolunda otomobille çarpışan motosiklette bulunan ve kazada ağır yaralanan üniversite öğrencisi Melek Karakaş (21), tedavi gördüğü hastanede 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Kazadan 3 gün önce organ bağışında bulunduğu ortaya çıkan Melek Karakuş'un organları birçok hastaya umut olacak

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 09:36 Güncelleme: 18.04.2024 - 09:37
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        Organlarını bağışlayan Melek, üç gün sonra kazada hayatını kaybetti
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        Kaza, 12 Nisan’da Yalova-Bursa Karayolu, Kirazlı Sanayi Sitesi kavşağı mevkisinde meydana geldi. Yalova'dan, Bursa istikametine seyir halinde olan Ziya Önder idaresindeki 77 ACV 937 motosiklet, aynı istikamette seyir halinde olan R.A. (58) yönetimindeki 57 HD 830 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücü Ziya Önder ile arkasında yolcu olarak bulunan Melek Karakaş yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılırdı. Tedavisi tamamlanan sürücü Ziya Önder tedavisinin ardından taburcu oldu. Başından aldığı darbe ile ağır yaralanan Melek Karakaş ise 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

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        KAZADAN 3 GÜN ÖNCE ORGANLARINI BAĞIŞLAMIŞ

        Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencisi Melek Karakaş'ın kazadan 3 gün önce hastaneye giderek organ bağışında bulunduğu ortaya çaktı. Bu gelişmenin ardından başka bedenlerde yaşayacak olan Melek’in organlarının doku ve kan grubu belirlenecek hastalara nakli konusunda girişim başlatıldı.

        Öte yandan genç kızın yaşamını yitirmesinin ardından kazadan sonra serbest bırakılan motosiklet ve otomobil sürücüsünün yeniden ifadelerinin alınarak adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

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