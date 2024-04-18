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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da savunmanın olmazsa olmazı Nelsson! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da savunmanın olmazsa olmazı Nelsson!

        Galatasaray bu sezon 21 maçta kalesini gole kapadı, Victor Nelsson bunların 15'inde sahadaydı. Danimarkalı savunmacı aynı zamanda sarı-kırmızılıların kalesini gole kapadığı son 10 maça da ilk 11'de başladı

        Giriş: 18.04.2024 - 10:44 Güncelleme: 18.04.2024 - 11:51
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        Savunmanın olmazsa olmazı Nelsson
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        Ligin en az gol yiyen takımı olan Galatasaray çıktığı son iki maçta kalesini gole kapatmayı başarırken liderliğini de sürdürdü. 13 maçlık galibiyet serisi yakalayan sarı-kırmızılılarda savunmanın olmazsa olmazı da Victor Nelsson...

        YAZIN GÖZDEN ÇIKMIŞTI

        Galatasaray'ın geçen sezon kazandığı şampiyonlukta Abdülkerim Bardakcı'yla yakaladığı uyum ile kilit rol oynayan Danimarkalı savunmacı, geçiş savunmasında zaaflar yaşayabileceği nedeniyle bu sezon öncesinde geri plana düşmüştü.

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        Temmuz ve ağustos aylarındaki eleme maçlarında vasat performans sergileyen Danimarkalı, Davinson Sanchez'in transferi sonrasında 11'deki yerini kaybederken Galatasaray'daki kariyerini bitme noktasından vazgeçilmez isme çevirdi.

        GOL YENMEYEN SON 10 MAÇTA DA 11'DE!

        Bu sezon oynadığı 32 maçın 21'inde kalesini gole kapamayı başaran Galatasaray'da Victor Nelsson söz konusu müsabakaların yüzde 70'inde sahadaydı. Diğer yandan Danimarkalı savunmacı, sarı-kırmızılıların kalesini gole kapadığı son 10 maça da ilk 11'de başladı.

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        ZORUNLU ROTASYONLAR DA ETKİLEMEDİ

        Bu sezon sahaya 40 farklı ilk 11'le çıkan Galatasaray'da savunma hattı da epeyi değişti. Sağ bek Sacha Boey'un transferi, Angelino'nun sezon ortasında 11'deki yerini kaybetmesi, devre arası transferleri ve stoper rotasyonundaki sakatlıklarla boğuşan Okan Buruk çeşitli formüller üretmek durumunda kaldı. Victor Nelsson da bu değişikliklerden nasibini alan isimlerden oldu.

        SAĞINDA VE SOLUNDA DÖRDER FARKLI OYUNCUYLA OYNADI

        Geçen sezon sağında Sacha Boey ve Leo Dubois ile solunda ise büyük ölçüde Abdülkerim Bardakcı ile oynayan Danimarkalı futbolcu bu sezon ise hem sağında hem de solunda dört farklı isim ile forma giydi.

        Sağında Sacha Boey, Kaan Ayhan, Barış Alper ve son olarak Serge Aurier'le birlikte oynayan Nelsson solunda ise Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Berkan Kutlu ve sol stoperde oynadığı dönemde Derrick Köhn ile birlikte forma giydi.

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