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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Antalya, Osmaniye, Hatay, Samsun, Tokat, Erzurum, ve Sivas çevreleri ve Adana'nın kuzey kesimleri ve Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Edirne ve Kırklareli ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi devam etmektedir.

REKLAM İstanbul Yağmurlu 20° Ankara Güneşli 26° İzmir Güneşli 25° Antalya Güneşli 23° Trabzon Parçalı bulutlu 25° Bursa Parçalı Bulutlu 22° Adana Güneşli 31° Diyarbakır Güneşli 27° Gaziantep Güneşli 28° Ağrı Kısmen Güneşli 23° Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 2-4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara'nın güneyi, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70, yer yer 80 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI Edirne ve Kırklareli ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. REKLAM

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI Orta ve Doğu Karadeniz'in İç Kesimleri (Amasya, Tokat, Çorum ile Sinop, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon illerinin iç kesimleri) ile İç Anadolu'nun doğusunda (Sivas, Yozgat, Kayseri'nin doğusu, Aksaray ve Nevşehir) güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat kısa süreli 80 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.