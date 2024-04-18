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        Haberler Gündem Hava Durumu GELİYOR! Son dakika haberi: Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat - 18 Nisan Hava durumu

        Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Muğla, Manisa çevreleri ile Marmara, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun büyük bölümü gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Yağışların Trakya'da kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 2-4 derece azalması bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2024 - 07:24 Güncelleme: 18.04.2024 - 07:24
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        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Antalya, Osmaniye, Hatay, Samsun, Tokat, Erzurum, ve Sivas çevreleri ve Adana'nın kuzey kesimleri ve Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Edirne ve Kırklareli ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi devam etmektedir.

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        İstanbul

        Yağmurlu 20°

        Ankara

        Güneşli 26°

        İzmir

        Güneşli 25°

        Antalya

        Güneşli 23°

        Trabzon

        Parçalı bulutlu 25°

        Bursa

        Parçalı Bulutlu 22°

        Adana

        Güneşli 31°

        Diyarbakır

        Güneşli 27°

        Gaziantep

        Güneşli 28°

        Ağrı

        Kısmen Güneşli 23°

        Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 2-4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

        Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara'nın güneyi, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70, yer yer 80 km/saat) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Edirne ve Kırklareli ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Orta ve Doğu Karadeniz'in İç Kesimleri (Amasya, Tokat, Çorum ile Sinop, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon illerinin iç kesimleri) ile İç Anadolu'nun doğusunda (Sivas, Yozgat, Kayseri'nin doğusu, Aksaray ve Nevşehir) güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat kısa süreli 80 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

        Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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