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        Haberler Gündem Güncel Rize'de çamaşır sepetini nişan alıp vurdular! - Güncel haberler

        6'ncı katta feci görüntü! Çamaşır sepetini nişan alıp vurdular

        Rize'de magandaların silahından çıkan kurşun bir binanın 6'ncı kat balkonundaki çamaşır sepetine isabet etti. Olayla ilgili konuşan ev sahibi Burçin Öksüz, "Kurşunu 2,5 yaşındaki kızım buldu. Çocuğum o an balkonda olabilirdi. Başkalarının eğlencesi bizlerin hüsranı olmamalı" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 10:49 Güncelleme: 18.04.2024 - 10:53
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          Rize'de kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşun, Burçin Öksüz’ün (28) yaşadığı apartmanın 6’ncı kat balkonundaki plastik sepete isabet etti.

          DHA'nın haberine göre sepeti delen kurşunu 2,5 yaşındaki kızının bulduğunu belirten Öksüz, “Çocuğum mermiye yöneldi; çok korktum. Kızım o an balkonda olabilirdi. Başkalarının eğlencesi bizlerin hüsranı olmamalı” dedi.

        • 2

          Doğu Karadeniz'de özellikle düğün, nişan, asker uğurlaması gibi özel günlerdeki silahlı kutlamalarda 'yorgun mermiler' can kayıpları ile yaralanmalara neden oluyor. Bölgede tüm uyarılara rağmen havaya ateş açma ya da 'yorgun mermi' kaynaklı vakaların yaşanması dikkati çekiyor.

        • 3

          Rize’de Yeniköy Mahallesi Papatya Caddesi’nde 6 katlı apartmanın son katında Burçin Öksüz'ün yaşadığı dairenin balkonundaki plastik sepete kurşun isabet etti. Dün sabah saatlerinde temizlemek için çıktığı balkonda yerde plastik parçaları gören Öksüz, 2,5 yaşındaki kızının elinde de mermi çekirdeği bulması sonrası korku ve panik yaşadı.

        • 4

          Polise şikayette bulunan anne magandanın bulunmasını istedi. İhbar üzerine adrese gelip soruşturma başlatan polis ekipleri de silahı ateşleyen kişinin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.

        • 5

          "BAŞKALARINI EĞLENCESİ BİZLERİN HÜSRANI OLMAMALI"

          Kızın elinde mermi çekirdeğini gördüğünde çok korktuğunu dile getiren Burçin Öksüz, "Çamaşır asmak için balkona çıkmıştım, sepette kırıklar olduğunu, fark ettim. Önce rüzgardan yere düşüp kırıldığının zannettim. Sonra kızım bir şeye yöneldi. Yerde mermi olduğunu fark ettim. Çocuğum mermiye yönelirken ben elinden aldım. Sonrasında sepete baktığımda delik fark etti. Mermi bir yerden girmiş, bir yerden çıkmış; çok korktum, panikledim. Çocuğumu hemen içeri götürüp, hemen polisi aradım. Kızım o an balkonda olabilirdi. Kimse kusura bakmasın. İnsanları duyarlılığa davet ediyorum. Başkalarının eğlencesi bizlerin hüsranı olmamalı” diye konuştu.

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