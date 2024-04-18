"BAŞKALARINI EĞLENCESİ BİZLERİN HÜSRANI OLMAMALI"

Kızın elinde mermi çekirdeğini gördüğünde çok korktuğunu dile getiren Burçin Öksüz, "Çamaşır asmak için balkona çıkmıştım, sepette kırıklar olduğunu, fark ettim. Önce rüzgardan yere düşüp kırıldığının zannettim. Sonra kızım bir şeye yöneldi. Yerde mermi olduğunu fark ettim. Çocuğum mermiye yönelirken ben elinden aldım. Sonrasında sepete baktığımda delik fark etti. Mermi bir yerden girmiş, bir yerden çıkmış; çok korktum, panikledim. Çocuğumu hemen içeri götürüp, hemen polisi aradım. Kızım o an balkonda olabilirdi. Kimse kusura bakmasın. İnsanları duyarlılığa davet ediyorum. Başkalarının eğlencesi bizlerin hüsranı olmamalı” diye konuştu.