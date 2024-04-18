O anlar kamerada! Engelli gence önce sözlü sonra yumruklu saldırı!

İstanbul'da kan donduran olay, Sultangazi’nde bir marketin önünde 14 Nisan Pazar günü saat 23.00 sıralarında yaşandı.

ENGELLİYE YUMRUKLA SALDIRDI

Şüpheli bu kez kendisini iten O.E.O’ya yumruk atarak gözünden yaralanmasına neden oldu. Şikayet üzerine polis ekipleri saldırgan M.E.T.'yi arama çalışması başlattı.