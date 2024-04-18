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        Haberler Gündem 3. Sayfa O anlar kamerada! Engelli gence önce sözlü sonra yumruklu saldırı!

        O anlar kamerada! Engelli gence önce sözlü sonra yumruklu saldırı!

        İstanbul'da, gece saatlerinde bir kişinin yolda yürüyen engelliye laf atmasının ardından aralarında tartışma başladı. Tartışma sırasında engelliye yumruk atan şüpheli kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalandı. Olay anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 10:38 Güncelleme: 18.04.2024 - 11:14
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        O anlar kamerada! Engelli gence önce sözlü sonra yumruklu saldırı!
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        İstanbul'da kan donduran olay, Sultangazi’nde bir marketin önünde 14 Nisan Pazar günü saat 23.00 sıralarında yaşandı.

        ENGELLİ GENCE LAF ATTI

        DHA'da yer alan habere göre engelli O.E.O. marketin önünden geçtiği sırada M.E.T. adlı şüpheli, engelli gence laf attı.

        İTEREK KENDİSİNİ KORUMAYA ÇALIŞTI

        Şüphelinin O.E.O’nun üzerine yürümesiyle engelli genç, M.E.T’yi iterek kendisini korumaya çalıştı.

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        ENGELLİYE YUMRUKLA SALDIRDI

        Şüpheli bu kez kendisini iten O.E.O’ya yumruk atarak gözünden yaralanmasına neden oldu. Şikayet üzerine polis ekipleri saldırgan M.E.T.'yi arama çalışması başlattı.

        SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

        Ekiplerin çalışması sonrasında çarşamba günü yakalanan M.E.T., Şehit Bülent Özkan Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

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